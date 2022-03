Se apaga la voz de cantante ucayalina Daysha del Perú

Un momento crucial en su vida es lo que viene atravesando en estos momentos la conocida cantante ucayalina Deysi Aidee del Castillo Laulate, quien se hizo popular en el ambiente artístico como “Daysha del Perú”, habiendo sido diagnosticada con una fuerte afección pulmonar que requiere de tratamiento especializado, por lo que fue derivada de inmediato hacia el Hospital Rebagliati de Lima, donde está siendo sometida a varios tratamientos para recuperarse, ya que viene perdiendo la voz y tiene agua en los pulmones, siendo su caso sumamente delicado, según informaron los médicos que la vieron.

En comunicación con nuestro medio de prensa, la popular Daysha, dijo sentirse sumamente mal y no sabe si volverá a cantar, porque tiene fuertes dolores en la espalda, el pecho y le falta el aire para respirar debido a que sus pulmones no están funcionando bien por el Neumotórax que padece. Manifestó que este mal le puede venir a cualquiera de manera repentina como le ocurrió a ella, “Nadie esta libre de nada, es mejor cuidarse, hacerse un chequeo médico siempre, aunque no se sientan bien porque eso ayuda a prevenir”, anotó.

Reveló que su esposo es quien cuida de ella en Lima, donde además tiene que preocuparse por sus hijos, que son la razón que le hace luchar por su vida, “Quiero vivir por mis hijos, ellos no pueden quedarse solos, por favor, pido a mis amigos y a las personas que me conocen que me ayuden con una cadena de oración y si pueden colaborar económicamente de manera voluntaria, lo pueden hacer llamando al celular 935054050 que les estaré muy agradecida”, es el clamoroso llamado que hizo con la voz entrecortada a través de la línea la artista pucallpina.

Señaló que no tiene a un familiar que le pueda organizar alguna actividad para recaudar fondos, ya que su esposo esta con ella cuidándola y es el único que en esto momento esta a su lado. “Creo mucho en Dios, estoy orando de noche y de día para que el señor me levante y pueda volver a abrazar a mis seres queridos al superar este mal, yo se que Dios es mi salvación, me aferró a él y estoy segura que escuchará mis plegarias”, es el angustioso mensaje que envió la cantante antes de concluir.

SAMUEL PINEDO