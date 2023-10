Revelaciones de Giuliana Rengifo sobre su romance con Alfredo Zambrano: ¿Ney lo sabía? | OJO-SHOW 2023

Tabla de contenidos Revelaciones

PERÚ: Giuliana Rengifo ha sorprendido a muchos al revelar detalles de su supuesto romance con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. La artista afirmó que el notario no quería hacer pública la relación porque quería protegerla de la famosa periodista.

En este sentido, Rengifo manifestó que Ney Guerrero, exproductor de Medina, estaba al tanto de su relación con el notario y le aconsejó que lo negara todo. Según ella, Ney le dijo: «Giuliana, no te vas a querer enfrentar a un monstruo, mejor niega todo». A pesar de esto, la cantante admitió que no debió haberlo negado, ya que no había hecho nada malo.

Además, la exintegrante de ‘Alma Bella’ contó que conoció al notario a través de amigos en común y que fue algo hermoso. Por esta razón, no se considera un simple «snack», como insinuó Magaly Medina. Giuliana Rengifo afirmó que la periodista está muy dolida, pero que los ex siempre forman parte de la vida.

«Pasamos momentos bonitos y agradables, pero no pasó a más porque quizás el señor tenía otros propósitos, al igual que yo», agregó Rengifo. Después de un viaje a Estados Unidos de 45 días, decidió que era mejor dejarlo ahí y quedaron como amigos.

El caso de Giuliana Rengifo y Alfredo Zambrano ha generado gran controversia en el mundo del espectáculo. Muchos se preguntan si la artista realmente tuvo una relación con el esposo de Magaly Medina o si todo se trata de un invento para llamar la atención. Sin embargo, Rengifo insiste en que lo que dijo es la verdad y que no tiene motivos para mentir.

Esta no es la primera vez que Magaly Medina se ve envuelta en polémicas de este tipo. La periodista ha sido protagonista de diversos escándalos a lo largo de su carrera, lo que ha generado que muchas personas estén dispuestas a creer cualquier historia que la involucre.

En conclusión, Giuliana Rengifo ha dejado en shock a varios al revelar detalles de su supuesto romance con Alfredo Zambrano, esposo de Magaly Medina. La artista asegura que el notario no quería hacer pública la relación para protegerla de la famosa periodista. Aunque algunos dudan de la veracidad de estas declaraciones, Rengifo insiste en que son ciertas y que no tiene motivos para mentir. La polémica en torno a este tema continúa y seguramente seguirá generando titulares en los próximos días.