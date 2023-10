«Es la casa de mi hija»: Padre de Alejandra Baigorria no reconoce a Said Palao

Inauguración y Revelación

Alejandra Baigorria y Said Palao recientemente inauguraron su nuevo departamento y celebraron el evento con familiares y amigos cercanos. Sin embargo, durante la celebración, la presentadora de televisión Magaly Medina hizo una sorprendente declaración relacionada con el padre de Alejandra Baigorria.

Declaración de Magaly Medina

¿Sólo inversión de Alejandra?

Según Medina, Sergio Baigorria, padre de Alejandra, habría publicado en sus redes sociales destacando que el departamento es propiedad exclusiva de su hija y no de Said Palao. Esto planteó la pregunta de si Alejandra Baigorria fue la única que invirtió en la compra de la propiedad.

Explicación del Padre de Alejandra Baigorria

Aclaración en redes sociales

Medina mencionó que el padre de Alejandra Baigorria hizo una aclaración en sus redes sociales al decir: «En la casa de mi hija Alejandra». Esto sugeriría que el padre reconoce que la casa es el resultado del esfuerzo de su hija. Magaly Medina concluyó diciendo que confía en lo expresado por el padre de la «Gringa de Gamarra».

Especulaciones sobre la Relación Financiera

¿Cómo se financió el departamento?

La declaración de Sergio Baigorria ha generado especulaciones sobre la relación financiera entre Alejandra Baigorria y Said Palao. Aunque la pareja ha decidido compartir un departamento, la declaración del padre de Alejandra sugiere que ella fue la principal responsable de la adquisición de la propiedad.

Antecedentes de Alejandra Baigorria y Said Palao

Carrera y actividades económicas

Alejandra Baigorria es conocida por su exitosa carrera como empresaria en la industria de la moda y su participación en programas de televisión. En cambio, Said Palao es un chico reality que ha participado en programas como «Esto es guerra». Aunque no se conocen detalles específicos sobre sus actividades económicas, es posible que ambos hayan contribuido a la compra del departamento.

Privacidad de la Pareja

Detalles en privado

En resumen, la declaración del padre de Alejandra Baigorria ha generado interrogantes sobre la participación financiera de Said Palao en la adquisición del nuevo departamento de la pareja. Aunque la propiedad está a nombre de Alejandra, esto no descarta la posibilidad de que ambos hayan invertido en ella. Los detalles exactos de su acuerdo económico son conocidos solo por Alejandra y Said, y es su decisión mantenerlos en privado.