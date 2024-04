Miyashiro oficializa relación con joven actriz durante entrevista

Después del controvertido final de su matrimonio con Erika Villalobos, Aldo Miyashiro está embarcado en una nueva relación amorosa con Gianire Beatriz Rosalino Tapia, una joven actriz. En un acto sorprendente, Miyashiro utilizó su programa para promocionar la obra teatral en la que su novia es protagonista, y en una entrevista durante el programa, Gianire sorprendió a Aldo con un tierno beso en vivo.

La reacción de Aldo no pasó desapercibida, mostrando signos evidentes de nerviosismo durante el beso, que no fueron editados en la transmisión. La periodista Magaly Medina señaló la obvia situación: «Se ha vuelto a enamorar, bueno, por cuánto tiempo no sabemos, ¿no?, pero se ha vuelto a enamorar», comentó inicialmente.

Magaly recordó que ambos habían sido captados previamente por las cámaras, pero considera que este acto ya es una formalización de la relación. Además, sugirió que esta acción, aunque Aldo no lo confirme explícitamente, confirma la relación. Magaly enfatizó que Aldo tomó el tiempo para entrevistar a su pareja y no eliminó la imagen del beso del video, lo que sugiere un compromiso emocional.

La periodista también insinuó que la reacción de Aldo durante el beso revela el nivel de enamoramiento, comparando su nerviosismo con el de un adolescente. Además, Gianire Rosalino, en sus redes sociales, bromeó sobre su relación con Aldo, indicando que se basa en molestarlo todo el tiempo.

Con estos gestos públicos de afecto, Gianire demuestra su felicidad junto a Aldo y su disposición para mostrar su amor al mundo.