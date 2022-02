Melissa Paredes le pide parte de su sueldo a Anthony Aranda por ser su manager

El popular ‘Gato Activador’ dejó perplejos a sus compañeros y televidente al afirmar que la modelo peruana manejaba su carrera en la televisión.

La palabra del nuevo jale de EEG no pasaron desapercibidas para la actriz, quien utilizó su cuenta de Instagram y le reclamó por decir que ella era su representante.

VER TAMBIEN: Joven fingió ser una ‘bruja’ y envenenó a su familia

“Escúchame, ¿así que soy tu manager? ¿Que dónde salió eso? Lo has dicho por todos lados… Recién me entero”, se le escucha decir a Melissa. Aranda se defendió: “Tanto que molestan, para que hablen con ganas… Mi amor si hacen el circo, hay que reírnos un poquito”.

La expareja del Gato Cuba no se quedó tranquila con la respuesta y le ‘exigió’ que le entregue parte de su sueldo: “¡No, no, no!… Ven acá, porque me has dado una gran idea… Yo no estoy trabajando, me puedes dar un porcentaje de tu sueldo a mí”.

“Mira que tengo que pagar el colegio, a mí nadie me da un sol… Debo comprar los útiles, y ya que soy tu represéntate oficial según tú… Ahorita te hago firmar contrato (…) Se pasó este chico una durmiendo (me despierto) y las cosas que me entero”, finalizó.