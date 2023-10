Katia Palma: «Todo el mundo tiene 15% de bisexualidad»Katia Palma:

La reconocida actriz Katia Palma ha dado un paso valiente al compartir detalles de su vida privada que rara vez había revelado en el pasado. En una entrevista reciente con un medio local, Katia Palma confesó abiertamente que ha tenido relaciones tanto con hombres como con mujeres, marcando un momento de apertura y sinceridad en su vida.

VER TAMBIÉN: Treintona confiesa nunca haber tenido sexo :0

Sin embargo, la actriz no se sintió cómoda etiquetándose como bisexual, ya que expresó que no es fanática de las «etiquetas» en cuestiones de orientación sexual. Cuando se le preguntó sobre sus declaraciones en el programa «Amor y Fuego», Katia Palma reafirmó su atracción tanto por hombres como por mujeres y utilizó una analogía culinaria para explicarlo.

La vida pierde sentido si no te arriesgas a probar todo

«En la vida hay que probar de todo, no es que me guste el lomo saltado y siempre voy a comer eso. Puedo comer arroz con pollo, caldo de gallina, chanfainita, el tacu tacu. La vida pierde sentido si no te arriesgas a probar todo», expresó la actriz.

Aunque inicialmente se mostró renuente a utilizar una etiqueta para describir su orientación sexual, Katia Palma finalmente aceptó el término «bisexual» para definir su atracción por ambos sexos. Citando al reconocido escritor y presentador Jaime Bayly, mencionó que, según él, «todo el mundo tiene un 15% de bisexualidad» y que el amor es una experiencia libre y personal.

«Katia aún no encontró el amor»

Cuando se le preguntó qué haría si se enamorara de un hombre y una mujer al mismo tiempo, Katia Palma respondió con sinceridad que aún no ha encontrado el amor de su vida ni una persona con la que haya establecido una relación seria. Sin embargo, enfatizó que no tendría problemas en hacerlo cuando llegue el momento adecuado.

«Depende en qué momento me encuentre, he estado con chicos mucho tiempo y ha sido genial, también he salido con una chica. Pero aún no ha surgido una relación estable en mi vida. Cuando eso suceda, prometo dar la exclusiva», afirmó la actriz.

La apertura de Katia Palma sobre su orientación sexual y su disposición a compartir su vida amorosa con el público reflejan un cambio en la percepción de la sexualidad y el amor en la sociedad actual, fomentando la aceptación y la diversidad.

TE PUEDE INTERESAR:

Rusa en Perú compara COCA-COLA e INCA KOLA y revela cuál es la más rica: “Buena decisión”

Joven causa sensación en redes por usar singulares medias: “Para tener frescos los pies”

Joven causa sensación en redes por usar singulares medias: “Para tener frescos los pies”