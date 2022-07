Joven dejó carrera para ser albañil

Una nueva historia se dio a conocer en la plataforma de tiktok, se trataría de Francesca Hawley, una joven británica que dejó su carrera profesional para convertirse en albañil ya que no se sentía feliz en la vida universitaria.

La chica nacida en Sheffield tras dejar sus estudios, fue a trabajar con su padre y jefe de obra, Richard Andrew, quien está en el mundo de la construcción y obras civiles, el señor de 52 años, siempre ha apoyado las decisiones de su hija.

Hawley confesó en TikTok que, “cuando la gente me pregunta a qué me dedico y les digo que soy albañil, se callan. La gente no me cree y me mira como si estuviera mintiendo”, mientras que usa su cuenta para subir contenido de su vida trabajando como albañil junto a su padre.

Francesca confesó que dejó todo para entrar al rubro de la construcción porque admira el trabajo de su padre y siempre quiso ser como él, ese fue el motivo por su amor a las obras civiles.

La vitalidad de Hawley ha permitido aguantar el trabajo que requiere mucha energía y desgaste físico, pero también aprovecha los fines de semana para salir con sus amigas, comentó que, “desde las 8 a. m. hasta las 6 p. m., luzco como un desastre, y luego, los fines de semana, vuelve el vestido, los tacos y el maquillaje”.

A pesar de todo, Francesca hace caso omiso a las críticas y comentó que ama su trabajo y lo ejercerá por siempre, por el amor y vitalidad que tiene y futuramente ser como su papá, jefa de alguna obra civil.