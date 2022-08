Impacta con nuevo tema «pierdo en el amor» en la voz de Siumy García

Como de la nada se empezó a escuchar y ver en las redes sociales, un video donde el conocido compositor y músico pucallpino Almir Marín Lazo, el popular “Machaca”, director de la Orquesta Almir y su Banda, compartió su nueva producción musical intitulado “Pierdo en el Amor”, interpretado por la bellísima y encantadora Siumy García, quien forma parte de esta agrupación musical como su principal voz femenina, siendo que además, Siumy fue la ganadora absoluta del concurso de canto “Buscando la nueva Voz de Ucayali”, donde fue considerada como la nueva revelación y gran talento de la región.

Cabe destacar que este tema a ritmo de cumbia compuesto por Almir Marín, viene calando rápidamente en el gusto del público no solo por su melodía sino también por la simplicidad de su letra, cuyo mensaje habla del desamor entre una pareja, donde uno de ellos siempre pierde al querer amar y es engañado varias veces, lo cual refleja un hecho cotidiano de la vida real, por lo cual muchos se sienten identificados.

Aquí les presentamos parte de su letra. “Pensé que el amor ha llegado a mi/ Otra vez me equivoque/ Vengo de fracaso en fracaso/ Siempre pierdo en el amor/ Te fuiste otra vez de mi lado/ Estoy sufriendo por ti/ Cuando te engaña tu otro querer/ Me buscas y luego te vas/ Te fuiste otra vez de mi lado/ Estoy llorando por ti/ Yo te prometo que ya conmigo no jugaras/ Ya me cansé de tu juego/ Ya tengo un nuevo amor/ Que me sabe Valorar/ Que me quiere más que tú.

El autor del tema Almir Marín, con más de 20 años en la música, manifestó que se trata de un tema sencillo que se inspiro en la historia de una amiga, cuyo nombre no quiso revelar, pero nos dijo que no se trata de caso único, sino que les sucede también a otras personas entre hombres y mujeres. El popular Machaca nos contó que este tema lo acaba de subir a las redes solo como una prueba para medir la reacción del público, pero que sin embargo esta pegando fuerte, por lo que alista su próximo lanzamiento a través de YouTube y de otras plataformas musicales.

Por su parte, la dulce y tierna Siumy García, quien interpreta el tema, reveló que le gustó el tema desde un principio y que agradece a Almir por confiar en ella para su interpretación y que efectivamente ya hay mucha gente que les gusta el tema, habiendo recibido varias felicitaciones cuando vieron el video clip donde interpreta la canción. Agregó que el tema tiene los dos componentes, de lamento y de alegría. De hecho, dijo, ya el público lo pide cuando acuden al “Rincón de la Morena”, donde canta todos los fines de semana con Almir y su Banda.