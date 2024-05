Hermana de Miguel Trauco Tilda de ‘Vulgar’ a Karla Gálvez

En medio de la creciente polémica entre el futbolista Miguel Trauco y su ex pareja Karla Gálvez, no solo su padre, don Miguel Trauco Alvarado, ha salido a dar su versión de los hechos, sino también su hermana, María Trauco. A través de redes sociales, María ha lanzado duras críticas contra Karla, la madre de sus sobrinos, generando un revuelo mediático.

Arremetida en Redes Sociales

María Trauco utilizó su cuenta de Instagram para hacer fuertes declaraciones sobre el comportamiento de Karla Gálvez. La hermana del jugador del San José Earthquakes no dudó en tildar a Karla de «vulgar» y la acusó de hablar mal de Miguel Trauco delante de sus hijos, según se reveló en el programa de Magaly Medina.

“Si van a salir en televisión nacional a dar declaraciones, procuren mostrarse como son, no se pinten como santas. Recuerda que mi tía trabaja contigo, ha presenciado y escuchado cómo te expresas de mi hermano frente a los bebés, entonces, desde ahí empieza la vulgaridad, porque todos los que te conocemos sabemos que eres una mujer vulgar”, escribió María en su publicación.

Críticas por el Trato Familiar

La arremetida de María no se detuvo ahí. Continuó criticando la actitud de Karla hacia su propia madre, revelando supuestos tratos despectivos y falta de reconocimiento hacia el apoyo familiar.

“Dices que nadie estaba contigo cuando nació la bebé… Dime qué has tomado para olvidarte que toda mi familia y hasta tu familia estuvo aquel día. Mi hermano estaba con la selección en USA y no te tenía bloqueada, vivías con nosotros ¿hasta de eso te olvidaste? De cómo tratabas a mi madre, como tu ‘chacha’ porque ella era la que hacía todo”, añadió María, evidenciando el conflicto y la tensión entre ambas familias.

Mensaje Final de María Trauco

En su extenso mensaje, María expresó su malestar por la manera en que Karla ha manejado la situación a nivel mediático, sugiriendo que esto solo causa sufrimiento a los niños involucrados.

“Todo este tiempo he sido respetuosa contigo pese a que me mandabas cosas para hablar mal de mi hermano y como me dijiste que ‘él cavó su propia tumba’, pues tú estás haciendo lo mismo con mis sobrinos al poner todo este tema a nivel nacional y causándoles solo sufrimiento. Si tan buena madre dices ser, piensa primero en ellos y deja tu show de lado. Si querías solucionar, lo hubieras hecho por la vía legal ¿qué consigues con la farándula? No me importa que mi hermano se moleste porque él prefiere no hablar del tema, pero yo no voy a dejar que salgan a hablar cosas que no son”, concluyó María en su contundente mensaje.

Declaraciones del Padre de Miguel Trauco

En una entrevista exclusiva con América Noticias, don Miguel Trauco Alvarado, padre del futbolista, también expresó su descontento con la situación. Lamentó que Karla Gálvez haya decidido exponer los problemas familiares en televisión nacional, calificando la situación como “decepcionante”.

“Estoy muy decepcionado por lo que ella expone solo a su criterio”, comentó don Miguel, quien prefirió no ahondar más en el tema, buscando quizás mantener algo de privacidad en medio del escándalo.

Reacciones y Futuro

La controversia entre Miguel Trauco y Karla Gálvez sigue generando titulares y debates en la opinión pública. Mientras algunos apoyan las declaraciones de María Trauco, otros critican la exposición de temas familiares en plataformas públicas.

Este caso pone de manifiesto los desafíos y las complejidades que enfrentan las figuras públicas y sus familias, especialmente cuando los conflictos personales se vuelven del dominio público. La esperanza de muchos es que, por el bien de los niños involucrados, ambas partes puedan encontrar una resolución pacífica y privada a sus diferencias.