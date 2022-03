Gisela no dará ni un sol a Padre de Ethel

Según las declaraciones que brindó al diario ‘El Bono’, Jorge Antonio Pozo Ramal, de 66 años, aseguró que se comunicó con el abogado de la conductora de televisión, Enrique Ghersi, sin embargo, le rechazó cualquier tipo de ayuda.

En ese sentido, dijo estar esperanzado que tanto su hija Ethel Pozo junto a su madre apelen a la compasión a fin de que cambien de opinión.

VER TAMBIEN: Capturan a sujeto que trasladaba combustible

“Yo vine para pedir ayuda, estoy enfermo. Tengo un tumor y no tengo dinero. Me comuniqué con el abogado (Enrique) Ghersi, pero él me dijo que no me ayudarían. Apelo a su sentido de humanidad y cambien de parecer. Yo creo que la ley me ampara”, señaló.

El programa ‘Amor y Fuego’ también abordó a Jorge Pozo por las inmediaciones de su barrio en La Victoria tras haber estado varios años en Ecuador. Él recordó a Gisela como una “niña dulce, buena y linda”, sin embargo, dijo sentirse triste.

“Solamente tenemos la versión de dos, de Gisela y Ethel, mañana él, durante muchos años se ha podido sentir relegado y quizá tienen motivos, pero él quiere hablar. Tiene derecho a decir su parte, a contar cuál es su participación en la historia, si lo quisieron alejar. Cuántas veces ha intentado acercarse a su hija”, dijo Rodrigo González.

Yo te firme.

Jorge Pozo señaló que recuerda a Valcárcel con cariño, pese a que hace muchos años perdieron el contacto. “A Gisela qué le diría, que la recuerdo siempre. La recuerdo como una niña dulce que conocí, buena y linda”, expresó Jorge Pozo.

“Yo te estoy buscando Ethel. Siempre te tengo en mi corazón y en mi mente… Las cosas han sucedido de esta manera y yo mismo la entiendo”, señaló.

“Yo no abandoné a tu mamá cuando ella estaba embarazada, yo estuve ahí… Yo te firmé”, dijo Jorge Pozo en el avance de su entrevista para “Amor y Fuego”.