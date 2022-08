Fue vetado en América TV, a Tommy Portugal le prohibieron cantar ‘Al fondo hay sitio’

El cantante Tommy Portugal, confesó que afrontó varios problemas luego de interpretar la popular canción de la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’. Confesó que, pese a que él grabó la canción, le prohibieron cantarla en conciertos sin antes pedir permiso.

El cumbiambero recordó que, emocionado, recibió una llamada del productor Juan Carlos Fernández para grabar una canción, “sin saber que la canción iba a pegar”.

“La canción duraba 40 segundos, pegó en la radio, contratos por aquí y por allá. Vino la Sony Music y me propusieron sacar un disco con ellos. Pero no todo era color de rosa, tú no podías hacer nada tenías que esperar a que ellos hagan”, así lo contó en el canal de Youtube de ChiquiWilo.

“Había un pata encargado de los musicales en el canal que se puso mosca y pensó que me estaba haciendo millonario y pidió autorización para poder cantar Al fondo hay sitio en mis conciertos. Prácticamente me esa prohibiendo cantar, pero yo le digo ‘maestro todas las orquestas cantan Al Fondo Hay Sitio, y yo la he grabado’… y yo tenía que pedir permiso sino me hacían chongo”, expresó al programa ‘Tú quieres tu show’.

“Le digo maestro no te voy a llamar a la 1 de la mañana voy a cantar Al fondo hay sitio, parece gracioso, pero me hacían la vida imposible”, agregó.

Me contrataron en en Tacna y hubo un problema porque anunciaban que Tommy Portugal cantará Al fondo hay sitio. Por decir eso, me hicieron chongo, que’ yo me estaba colgando de la marca’. Me hacían problemas tras haber grabado la canción. La canción me sirvió muchísimo y la vez me trajo problemas. El canal me vetó porque decían que yo me estaba aprovechando, pero la gente me la pedía que la cante”, expuso el cantante.