Ernesto Pimentel Responde a las Críticas por la Película Chabuca

La película ‘Chabuca’, protagonizada por Ernesto Pimentel, ha sido todo un fenómeno en la taquilla peruana desde su estreno, generando tanto elogios como críticas. Con más de 120 mil espectadores en su primera semana, la cinta se ha posicionado como número uno en taquilla, aunque esto no ha estado exento de controversia.

Ante las críticas recibidas, Ernesto Pimentel decidió enfrentarlas de frente. El reconocido conductor se reunió con los guionistas para contar su vida, marcada por el dolor y el sufrimiento, pero también por la superación y el éxito. En respuesta a las críticas, Pimentel dejó en claro que ‘Chabuca’ es una obra de ficción basada en su vida, donde los guionistas han utilizado tanto los hechos reales como elementos ficticios para construir la trama.

«Esto es una ficción, yo le he cantado todo a los guionistas (…) Ellos han usado todos los recursos de lo que se dijo y no se dijo en ese momento. Han armado la película en base a mi vida, no es un documental, no es que sea uno malo o uno bueno, es una película humana donde al final la única realidad es que hay un protagonista silencioso que es el público que me ha permitido esforzarme cada día», expresó Ernesto en una entrevista con ‘América Espectáculos’.

Para Pimentel, ‘Chabuca’ es más que una simple película; es una oportunidad para abordar temas importantes que han sido considerados tabú en el país. La historia toca aspectos como la salud y el VIH, generando un espacio para el debate y la reflexión en el ámbito familiar.

«Y si sirve la película para poner en debate temas tan importantes como la salud, el VIH, pues que se hable en familia», añadió.

TE PODRIA INTERESAR:

.Perú derrotó 2-1 a Uruguay y clasificó al hexagonal final del Sudamericano Femenino sub-20

.Lima: Joven sufre hemorragia nasal tras hacerse una rinoplastía

Con estas palabras, Ernesto Pimentel no solo responde a las críticas, sino que también destaca el valor social de ‘Chabuca’ y su capacidad para abrir conversaciones importantes en la sociedad peruana. Más allá de la polémica, la película ha logrado conectar con el público y ha dejado una huella significativa en la industria cinematográfica del país.