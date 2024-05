El Hijo Menor de Shakira y Piqué Deslumbra al Cantar Tema de Camilo

Sasha, el hijo menor de Shakira y Gerard Piqué, ha demostrado su talento musical al interpretar el tema «Manos de tijera» del cantante Camilo. Este emocionante momento ha llenado de orgullo a la reconocida pareja, quienes siempre han apoyado las inclinaciones artísticas de sus hijos.

Talento Familiar: Milan y Sasha en la Música

La familia de Shakira y Piqué es conocida por su pasión por la música. Desde temprana edad, Milan y Sasha han estado involucrados en actividades musicales, asistiendo a la academia Let it Beat! en Miami, donde exploran su talento y creatividad. En un reciente video compartido por ‘Despierta América’, Sasha cautivó a todos con su interpretación del tema de Camilo, demostrando su habilidad vocal y su amor por la música.

Apoyo Incondicional de Shakira

La emoción de Shakira al ver a su hijo menor destacarse en el mundo musical es evidente. La cantante siempre ha manifestado su compromiso de apoyar a Milan y Sasha en sus pasiones y carreras artísticas. Este momento es una prueba más del talento innato de la familia y del impacto positivo del apoyo parental en el desarrollo de los niños.

Talentos Emergentes: Milan y Sasha en Acción

No es la primera vez que los hijos de Shakira y Piqué sorprenden al mundo con su talento. En marzo pasado, Milan participó en un concierto organizado por la academia Let it Beat!, donde mostró sus habilidades musicales ante una audiencia emocionada. Shakira, siempre presente para respaldar a sus hijos, celebró con entusiasmo el logro de su primogénito.

Acróstico: Un Legado Musical Familiar

El videoclip «Acróstico» es otro ejemplo del talento musical de la familia. En esta conmovedora canción, Shakira, Milan y Sasha se unen para expresar el amor y la conexión familiar a través de la música. El video, lanzado en 2023, ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo, convirtiéndose en un símbolo del amor y la unidad familiar.