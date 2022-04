Dayshuco, La Llullita y Ft Goz la rompen

Todo empezó como jugando cuando estos tres amigos se juntaron un día para hacer una transmisión en vivo en la pagina de “Dayshuco El Huambrillo”, cuando se les ocurrió la idea de hacer una Parodia del tema FIDELINA, que en estos momentos esta muy de moda, pero en una versión Remix y cambiándole la letra con frases propiamente de la selva, sin imaginar que sería todo un éxito en gran parte de la selva, habiendo llegado incluso a tener cerca de 500 mil reproducciones en una página de Facebook y cerca de 5 mil en el Youtube.

Se trata de Dayson Orozco (Dayshuco El Huambrillo), Cristian Cartagena (La Llullita), y Gorky Piña (Ft Goz SGK), quienes unieron sus talentos para producir esta Parodia en versión Remix con Reggaetón de la canción FIDELINA , cuya parte de la letra dice así: “Fidelina, Fidelina, Ya no come su cecina, Fidelina Fidelina, desde que vino de Lima, Fidelina, Fidelina, Ya no conoce Yarina ayayay, yay yaa. Ahora come pura pizza ayayay yay yaa, Ya no come su tacacho ayayay yay yaa… Es decir, todo un mate de risa esta parodia que es interpretado por los personajes de Dayshuco y la Llullita, quien hace de su pareja.

Los tres integrantes de esta parodia musical, nos contaron que la letra que le pusieron es creatividad de cada uno de ellos que dieron su aporte para rimar las frases del tema, asimismo la parte del Reggaetón le corresponde a Gorky Piña o también conocido como Goz Sgk. Resaltaron igualmente, la participación de Luis Gabriel, conocido como Impacto Music, quien se encargó de hacer las grabaciones y la edición de video clip, cuyas locaciones fueron tomadas en La Restinga, la plaza y otras calles de Yarinacocha.

Sobre el monto invertido en la grabación de este video clip, aseguran que no llega ni a los 100 soles, por cuanto el producto humano lo pusieron ellos mismos, ya que la idea era darse a conocer y demostrar su talento artístico, lo cual viene dando sus frutos por la cantidad de reproducciones que ha tenido el tema sin ser propiamente de ellos, lo cual esperan hasta fin de mes superar el millón de reproducciones.

Por otro lado, nos dieron a conocer que, gracias a este tema, les ha salido un primer contrato en una conocida discoteca de Pucallpa, donde se presentaran en vivo y en directo este sábado 9 para hacer esta parodia del ya famoso tema “Fidelina” que por cierto su autor original es el cantante Oliver Marciano de OMV Son de la Cumbia, desde la comunidad nativa Arara en el rio amazonas de Colombia.

SAMUEL PINEDO