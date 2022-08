Asociación de Danzas Folklóricas celebró su 22 aniversario

Con una serie de actividades y un programa especial en su día central, la Asociación de Danzas Folklóricas denominado Perú Tradicional Casa de la Cultura, celebraron su 22 aniversario de fundación con un gran encuentro de confraternidad, que tuvo logar en los ambientes del Colegio de Enfermeros de Ucayali, donde realizaron sendas presentaciones de danzas folclóricas de costa, sierra y selva, lo cual animó y encandiló a los invitados.

En esta ceremonia, al que asistieron también algunos artistas de nuestro medio, el presidente de Perú Tradicional Jhon Pezo Cachuco, presentó a todos los miembros de su directiva entre damas y varones, así como también al director y fundador de esta Asociación el Prof. Joel Zorrilla Huamán, quien es el responsable de la preparación y organización de los elencos de danzas, por lo que durante su alocución manifestó que el propósito de Perú Tradicional Casa del Cultura, es la de motivar y rescatar a los jóvenes, de otras actividades reñidos por la sociedad, mediante la práctica de las danzas en sus diversas manifestaciones, lo que conlleva al mismo tiempo, a la difusión de nuestro rico folklore peruano.

En ese sentido dijo, que en estos momentos viene preparando a varios elencos, para que participen en el Gran Encuentro Internacional de Danzas, con la participación de elencos de danzas de países como Colombia, Chile, Argentina y Ecuador, cuya sede será en nuestra ciudad y se inicia precisamente este viernes 26 de agosto y durará hasta el 31 del presente mes.

Señaló que, pese a ser un evento de talla internacional, las autoridades de Pucallpa no casi se han preocupado por hacerle la promoción respectiva, ya que con la venida de los representantes de los países indicados líneas arriba, no solo se permitirá un intercambio cultural, sino que además, nuestra ciudad recibirá a muchos turistas que llegarán y se quedarán por una semana, no obstante contar con el auspicio de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo, y la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ucayali.

Agregó que este viernes 26 por la mañana, los elencos visitantes harán una conferencia de prensa, para luego después del mediodía realizar un pasacalle por las principales arterias de nuestra ciudad. Mientras tanto, a las 6 de la tarde los elencos de Danzas realizaran su primera presentación en el frontis de la comuna portillana.

Tras la ceremonia correspondiente, los integrantes de Perú Tradicional Casa de la Cultura, departieron un brindis, una cena y degustaron una hermosa torta entre todos.