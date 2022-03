Advierten para que GK Eventos y JR Producciones deje de engañar al público

Tras los comentarios que se vienen dando a través de las redes sociales, señalando que durante la presentación de la cantante panameña “La Factoría” que se realizó el domingo 13 del presente mes, en el local del Templo VIP de las alamedas, estos habrían impedido el ingreso de muchas personas al interior del recinto, a pesar que contaban con la entrada correspondiente, lo cual motivo que se genere todo un lio en la puerta de ingreso, teniendo como resultado que mucha gente se quede sin poder ver el espectáculo pese a haber pagado por ello.

Ante este hecho los administradores del local Templo Vip, aunque un poco tardía la reacción, emitieron un Comunicado recién el último domingo, donde señalan que la empresa GK Eventos y JR Producciones habían impreso 1 000 entradas de brazalete cuando la capacidad del local solo es de 700 personas, indicando que por medidas de seguridad y para evitar un accidente o una tragedia, es que no dejaron que siga ingresando más gente al local. Agregan que fue esta empresa la que se encargo la venta de las entradas y los pagos iban a cuanta de ellos y no del Templo Vip y Grupo A.

En otro punto del comunicado Templo Vip indica que ellos tienen una trayectoria ganada sin escándalos ni fraudes. Dan cuenta, además, que GK Eventos y JR Producciones no invirtieron ni un sol en este evento y es Templo Vip el que asumió los gastos de publicidad y organización.

Casi al final del comunicado Templo Vip y Grupo A, advierten a los dueños de Discotecas y otros, a no dejarse engañar por esa supuesta Promotora GK Eventos, ya que no registran una razón social, pidiendo al público que compró sus entradas, para que reclamen a quienes les vendieron ya que los que compraron a Templo Vip y no pudieron entrar, serán devueltos el importe de sus entradas, aunque sea en vales de consumo.

Cabe señalar que muchos coincidieron que el “Comunicado” es muy confuso, ya que por un lado señalan no ser responsables de la venta exagerada de entradas por parte de GK Eventos y por otro indican que Templo Vip fue la que corrió con los gastos de organización y publicidad, es decir, hubo un acuerdo o un convenio previo con esta empresa GK Eventos para realizar dicha actividad, por lo tanto, ambos son responsables de lo ocurrido.

Así se despende de la opinión vertida en las redes por ejemplo de Claudia Rivas: “Se supone que trabajaron en sociedad y no es culpa del público a quien pagó su entrada, Templo Vip debe entender que el público confió en ellos y que no venga a decir cobréenle a quien pagaron. Quieran o no, Templo Vip está quedando mal”.

En tanto Rocío Guerra dijo; “Yo no se que será cierto, pero si se que GK Eventos son unos estafadores y varios quieren su cabeza, porque no es el único caso, espero que devuelvan el dinero, sea de quien sea la responsabilidad”. Añadió que también fue victima de estafa de esta empresa que le debe de dos servicios prestados cuando trajeron a otros artistas.

