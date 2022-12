“Es un prejuicio señalar que los mejores del Colegio de Abogados son defensores de malos políticos”

La decana del Colegio de Abogados de Ucayali, Karen Abregú –cuestionada en los últimos días por ser parte de la defensa en el proceso contra la suspendida alcaldesa de Yarinacocha, Bertha Barbarán– afirmó, en entrevista con Diario Ímpetu, que los abogados tienen libertad de elegir a sus patrocinados y que esto no implica una falta ética, así se trate de un caso de corrupción de funcionarios. Abregú agregó que su gestión cumplió con todas sus promesas de campaña y que espera que la administración entrante continué con las buenas prácticas.

-Doctora Abregú, ¿por qué el Colegio de Abogados de Ucayali es importante para la región?

–Tiene dos factores importantes. El primero, que constitucionalmente agremia a las personas con título de abogados. Esto no implica agremiarlos para formar un club, como mucha gente cree, sino que es el espacio en donde el ciudadano va a conseguir respuesta al evidenciar profesionales que no realizan una buena labor. Otro de los factores importantes es la proyección que tiene el Colegio como una organización civil que representa a la población desde el conocimiento de la legislación y la normatividad.

– ¿Cuántas sanciones disciplinarias han efectuado a raíz de estas denuncias ciudadanas?

–En el Colegio de Abogados de Ucayali estamos con un Consejo de Ética de transición porque en los anteriores estatutos no existía un Consejo de Ética como tal. Pero en esta gestión hemos trabajado para tener esta oficina transitoria y un Tribunal de Honor. Se está haciendo el procedimiento para hacer su inscripción en los registros públicos, pero mientras esto no se concretice no se pueden llevar a cabo sanciones sin una adecuada investigación. Esperamos que pronto el Colegio pueda funcionar en este rubro.

-Si bien no han podido realizar sanciones, sí se han recibido denuncias con investigación pendiente, ¿de qué tipo son?

-Hay un aproximado de 25 casos a la espera de la habilitación del Consejo de Ética. Hay situaciones que, a simple lectura, son por desconocimiento del ciudadano, como hay otras que sí ameritan investigación. En su mayoría son casos de incumplimiento de contratos y situaciones en que el abogado cobra y no realiza ninguna actuación ni oral ni escrita.

-¿Qué postura tienen con los casos de autoridades investigadas por corrupción?

-Somos muy respetuosos de los criterios de la Fiscalía y el Poder judicial, pero como abogados tenemos una posición bastante transversal en el sentido que vamos a la defensa del debido proceso. El abogado es el protector del ciudadano frente a la fuerza Estado para que se puedan respetar todas sus garantías.

-Por especificar algún caso, ¿Qué opinión le merece la investigación contra la alcaldesa suspendida de Yarinacocha, Bertha Barbarán?

-En mi condición de decana no puedo dar una opinión del caso siendo abogada de una de las partes (Kelly Soria). Lo que sí puedo decir es que es importante defender el debido proceso, mientras pase eso, vamos a dar a la sociedad la imagen de que se está cumpliendo con la justicia.

-Existen críticas de que todos los abogados destacados de su gremio tienden a defender a los políticos más cuestionados de la región…

-Me parece una opinión bastante sesgada, decir eso sería como decir que todo político es corrupto. El detalle está en que las personas son libres de elegir a su defensa. Es un prejuicio señalar que los mejores del Colegio de Abogados son defensores de malos políticos. Se debe respetar la profesión, que es una carrera en donde nos dedicamos a leer miles de páginas y participar de audiencias que superan 15 o 20 horas para llevar una defensa. No es que los abogados lleven el caso porque son parte de un grupo de políticos. La defensa es precisamente para ver que se respeten los derechos de las personas.

– ¿Y dónde entra a tallar el tema ético?

-No puede vincularse el tema ético con el tema de defensa porque, de acuerdo a la Constitución, todos tienen derecho a la defensa. El tema ético funciona si se comete una estafa al cliente. Cuando uno ingresa a un proceso existe una verdad probatoria que es el expediente. Entonces el trabajo de la defensa es importante para ver si el fiscal se está olvidando de algunas cuestiones que pueden ser muy importantes para un proceso, esto, para que el juez tenga todos los detalles posibles para tomar una decisión.

– ¿Han enviado observaciones a la Junta de Fiscales y a la Corte de Justicia por abogados que no estarían desarrollando bien sus funciones?

–Sí, lo hicimos con varios magistrados, también con fiscales, pero más con magistrados. Porque con el tema de la pandemia muchos pedían al abogado defensor realizar un trámite demasiado engorroso para pedir el expediente fiscal, esto significaba un incumpliendo con el debido proceso. También se presentaron quejas por el uso de slogans que denigran la dignidad de los investigados.

-Usted ingresó al cargo luego de un presunto desfalco de dinero que habría ocasionado el difunto past decano Glider Ushiñahua ¿su despacho investigó el caso?

-Este caso se encuentra en juicio, el Área de Defensa Legal del gremio ha realizado la asignación de un abogado para que pueda asistir en este proceso precisamente porque somos la parte agraviada. Tenemos las mejores expectativas y esperamos que pronto podamos cobrar la reparación civil. Aunque este caso no es necesariamente producto de un desfalco, sino de una administración fraudulenta.

-A pocos días de que se acabe su gestión, ¿con qué logros deja la decanatura del Colegio de Abogados de Ucayali?

–Nos hemos avocado bastante a activar áreas que el Colegio tenía desabastecidas, por ejemplo, quedaba pendiente acercarnos más a la sociedad. Ha sido una experiencia muy interesante hacer proyección social. También hemos creado un grupo de defensa voluntaria, muchos abogados se han sumado para dar charlas y asesorías. Se abrió el consultorio jurídico gratuito para atender casos de alimentos y mujeres. Hemos activado el área de cultura, tenemos elenco de danza, que está integrado por los hijos de los agremiados. Por otro lado, hemos desarrollado cursos, conferencias, seminarios, becas y pasantías en beneficio de más de 2 mil agremiados.

-Finalmente, ¿a qué retos se enfrentará la administración del decano electo, José Ríos?

–Mantener las áreas reactivadas, el funcionamiento de cada una de ellas, y estar pendiente de lo que la población pueda necesitar como organización civil que somos. Tenemos las mayores expectativas hacia la nueva gestión y estamos contentos de haber logrado todo lo que prometimos.