CONVOCAR A UN FRENTE CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA POBREZA

El exdirigente magisterial y actual docente, en su condición de candidato a la gobernación regional de Ucayali hizo duras declaraciones en relación al actual proceso electoral regional y municipal. Aquí sus palabras:

Hay un nuevo escenario, más de 52 candidatos han sido excluidos, tachados y están en proceso. ¿Cuál es su opinión?

Bueno, creo que lo importante es que se aplique la ley con igualdad para todos y que no se incline la balanza a favor de los que más dinero tienen, porque eso enturbia el proceso y desacredita al Jurado Electoral Especial de Coronel Portillo. Creo que el JEE tiene una gran responsabilidad y debe medir bien las consecuencias de cada decisión que toman. Los resultados pueden ser graves y determinantes para el futuro de Ucayali. Muchos se han confiado y no conocen bien las nuevas normas, no han declarado bienes y sentencias, pero no es posible que el JEE haga su propio papel. Es el pueblo quien debe decidir libremente.

El candidato Edwin Vásquez López ha dicho que existiría una organización criminal en el JEE y el Poder Judicial. ¿Cuál es su opinión?

El señor Edwin Vásquez es un exgobernador de Ucayali, empresario, fundador de un partido, un ciudadano honorable y yo, me solidarizo con su causa, porque no se le puede maltratar. Bien y si él hace esas afirmaciones es porque seguramente tiene indicios razonables y elementos probatorios, lo cual es muy grave.

Y estos señores del JEE tienen una gran responsabilidad porque de ser cierto, tendrán que responder ante la justicia y el pueblo. Yo respaldo la protesta del señor Edwin Vásquez y exijo que se aplique la ley de manera imparcial y correcta, para todos. Porque hay un candidato al que no tocan ni le dicen nada, por algo será. La ley es para todos.

Hasta el 2 de septiembre podría haber un nuevo escenario y usted hasta hoy es el único inscrito. ¿Qué piensa hacer?

Seguir con mi campaña modesta, sin recursos, no tenemos millones ni camionetas ni nada, yo voy al pueblo y les hablo, jamás voy a empeñar una gestión para recibir prebendas, nunca, mi gestión se debe al pueblo y respondo ante el pueblo. Vamos a seguir trabajando con humildad y diciendo la verdad, diciéndole ladrón al ladrón y sinvergüenza al sinvergüenza, reclamando que se terminen las obras y se sancione a los corruptos. Yo no hago regalos, no tengo de dónde.

¿Y cuál es la posición de Perú Libre?

Soy el único candidato inscrito y Perú Libre mantiene la posición de trabajar por el pueblo y junto al pueblo, porque es evidente que la alternativa no es hoy los que gobernaron ayer.

¿Estaría Perú Libre en disposición de hacer alianzas con otros partidos y movimientos?

Nuestra primera alianza es con todos los sectores populares y lo estamos haciendo, porque somos del pueblo y estamos con el pueblo. Después, Perú Libre no cierra las puertas a nadie, solo a los corruptos, pero ellos saben que con Perú Libre no tienen nada que hablar. Sin embargo, con aquellas personas que creen en la democracia y que pueden hacer trabajos sinceros, estamos dispuestos a dialogar y a llegar a acuerdos que beneficien al pueblo de Ucayali, primero es el pueblo, después todo lo demás, así de claro. Vamos a conversar con el señor Edwin Vásquez, Antonio Marino, César Gonzales, con todos.

Hay quienes consideran que se debe crear un frente contra la corrupción, ¿usted qué piensa?

Que la corrupción está en todos los niveles del Estado y de nuestra sociedad, que tenemos un gran trabajo por delante para combatirla y que con un frente no se soluciona, pero sí es un primer paso importante convocar a un frente contra la corrupción. Le repito, todo aquello que sirva al pueblo, nosotros vamos a apoyarlo y vamos a estar en contra de todo aquello que haga daño, que perjudique al pueblo. Si es necesario convocar a un frente contra la corrupción, ahí estaremos, en la primera línea de lucha.

¿Abrir espacios y cogobernar?

Si es preciso a favor de las grandes mayorías, lo haremos, pero teniendo siempre primero al pueblo, son los intereses de las grandes mayorías el objetivo de nuestra campaña. La educación necesita ser atendida, el sector salud, el agro, un mejor transporte para los más pobres que sea seguro y barato, a la mujer, a los niños.

En un hipotético gobierno regional de Abel Vásquez, ¿cuáles serían las primeras medidas que tomaría?

Que las instancias legales denuncien y consigan la máxima sanción para los corruptos y responsables de que el Hospital Regional de Pucallpa esté abandonado, y luego las acciones técnicas para concluir de inmediato esa obra. Y ver cada uno de los sectores para priorizar acciones.

Manuel Gambini ha respondido a sus acusaciones y amenazó con querellarlo para enseñarle a hacer política. ¿tiene miedo?

Yo solo tengo miedo a Dios y al pueblo, porque Manuel Gambini es un caradura y un sinvergüenza que después de haber cometido una serie de tropelías pretende volver a engañar a los ucayalinos. Fíjese, desde hace varios años me vienen amenazando, yo trabajo como maestro en la tarde y cuando salía de mi colegio estaba oscureciendo y en varias ocasiones me cerraron camionetas para gritarme insultos y decirme vas a morir, he recibido toda clase de amenazas. Yo le digo al señor Gambini que no le tengo miedo a su dinero, porque estoy seguro que él es, quien tarde o temprano va a tener que rendirle cuentas a la justicia y al pueblo. Yo vivo de mi trabajo.