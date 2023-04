“El Zorro Zupe Pucallpino” asegura que muchos lo acosan

Como para no perder la costumbre, el polémico e irreverente influencer y coordinador de eventos Jans Junior Ycomena Silva, quien se hizo popular en el mundo de la farándula y el espectáculo como “El Zorro Zupe Pucallpino”, nos vuelve a sorprender con una fuerte declaración al señalar que, en estas últimas semanas viene sufriendo un constante acoso a través del Messenger y de su número de WhatsApp, con propuestas subidas de tono e incluso algunos le envían fotos y videos íntimos en un intento de llegar a él.

Fiel a su estilo, el siempre desenfadado farandulero, manifestó ser una persona que sabe lo que quiere, “Hay muchas personas que se confunden conmigo, creen que, por ser muy cortés, soy alguien que se acuesta con cualquiera, y eso no es así, soy muy liberal, pero eso también tiene un límite”, enfatizó. Reveló que también está dedicado a los negocios y es por ello que quizás, algunos lo ven como un buen partido y esperan lograr algo, recalcó.

Aunque no quiso mencionar ni un solo nombre de quienes serían los que le vienen acosando, sin embargo, indicó que se trata de conocidos personajes del espectáculo, algunos de ellos influencer y otros son músicos, “No te puedo dar nombres, eso no, que vergüenza para ellos, pero si te digo que incluso hay hasta políticos”, anotó. “No tengo compromiso con nadie por el momento, pero si te puedo decir que estoy saliendo con alguien, porque tampoco es bueno estar solo, así que quiero darme otra oportunidad”, sentenció.

En declaraciones para nuestro medio de prensa, el Zorro Pucallpino, volvió a sorprendernos cuando nos dijo; que ya no quiere que le llamen el “Zorro Zupe Pucallpino”, porque ya no quiere ser conocido de esa manera, sino que ahora su nuevo apodo va a ser solamente “El Zorro Pucallpino”, porque ya no desea que le comparen con su similar de Lima, sino que más bien quiere escribir su propia historia, debido a que también viene incursionando en los negocios, como es la promoción y ventas de prendas de vestir entre otros.

Finalmente dijo que quiere dar a conocer, que algunas personas le consideran como un chico soberbio y orgulloso, pero que eso está fuera de la realidad, ya que siempre ha tratado de mantener su humildad y su buen trato a todos lo que se cruzan en su camino, concluyó.

SAMUEL PINEDO