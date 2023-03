El reflejo de mi sombra

Es otro día completamente nuevo, por supuesto, uno de muchos que despierto para ir a trabajar. Me levanto a preparar el desayuno, por suerte aún nos sobra plátano, por lo que no será necesario ir a comprar hoy. Buenos días, me saludan mis padres y luego mis hermanos, todo mientras agradecen el tacacho con chapo que yace en la mesa.

Antes de partir al monte saludo a mis vecinos, quienes me responden con total cordialidad, se pusieron más amables desde hace unos días, así como mis padres y hermanos se sorprenden de mi madurez. No quiero presumir, pero soy un tipo muy atento desde que obtuve 18 años, incluso me he vuelto blanco de las hermosas mujeres de esta comunidad, quienes me ven con descaro y anhelo.

Sin embargo, estoy preocupado, esa sombra me ha seguido hasta acá, lo he visto anoche observándome desde la distancia, como si quisiera hacerme algo, como si desesperase por tenerme en sus manos. Así que hoy también iré a buscarlo, no puedo dejar que se acerque a esta gente y mucho menos a mis seres queridos.

Esta no es la primera vez que la veo en realidad, empezó la semana pasada, la he visto seguirme en el monte mientras íbamos de caza con mis colegas, pero nunca se llegó a acercar. Nadie a parte de mí sabe de él…No, quizá lo correcto sería decir que nadie sabe quién es él. Pero todo eso acabará hoy, no tengo intenciones de postergar esto un día más, así que pasaré la noche en espera de su presencia.

Dicho y hecho, cae la noche, mientras aguardo sentado frente a una hoguera la llegada de aquel que me acompañará en esta velada. Sin hacerse esperar, se hace presente la sombra a lo lejos, como esperando mi llegada, ansioso porque lo siguiera. Caminé hacia él con total tranquilidad, después de todo no hay qué temer, no hay nada que él pueda hacer.

Justo después de perderlo de vista, siento que mi cuerpo cae de entre las hojas del suelo y es empalado por unas estacas hechas a mano. El dolor es abrazador, puedo sentir como la sangre fluye de entre mi pecho y mi brazo derecho, todo mientras exclamo con un grito de dolor. Debo admitir que esto era más de lo que yo esperaba, pero eso da igual, no cambia nada realmente.

Puedo oír como se acerca cada vez más y más aquella sombra, hasta que por fin puedo sentirlo sobre mi espalda, me pregunto qué cara tendría en estos momentos. Para mi sorpresa, tenía una cara llena de terror, creí que quizá pondría una expresión de alegría, pero me equivoqué. Posteriormente me levante de esta curiosa trampa para poder hablar cara a cara con esa sombra.

Aterrado, la sombra intenta huir, pero ya es muy tarde, ¿A dónde vas Josiel? No tienes a dónde ir ¿Verdad? Después de todo tu hogar te ha sido arrebatado y tu identidad, suplantada. ¿Por qué tienes miedo Josiel? Si yo soy a quien tanto buscabas, lo puedes ver en mi rostro ¿Cierto? Soy tú.

¿Acaso no lo ves Josiel? Los engañé. A tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, todos. Pero descuida, no tienes por qué seguir sufriendo, ya no tendremos que ser nosotros dos, tengo una sencilla solución.

Mírame Josiel, porque será la última vez que tu rostro será igual al mío. Ya puedes cerrar los ojos y dejar de juntar las manos…Si hay un Dios allá arriba…

Él te abandonó.

ANGEL CHINCHAY