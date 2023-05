El motociclista fantasma

Hola buenos días, yo andaba mucho en moto y sin respetar las luces de los semáforos. Llevaba solo casco eso sí a mí no me pasa nada. Se andar en moto, desde pequeño siempre anduve en moto, se hacer caballitos, adelantar autos y nunca paso nada. Que me iba a pasar a mí, yo controlo bien esto e incluso algunas veces e bebiendo y así pude llegar a mi casa.

Una vez quede impresionado, un primo mío llamado, José, tuvo un accidente de moto, en la carretera Federico Basadre y murió en el acto.

Quedé muy consternado, y desde ese momento, dije a partir de ahora, andaré bien en moto, al cabo de unos días volví a lo mismo. Una noche en la carretera Federico Basadre cuando regresaba de una salida con unos amigos en Campoverde, vi a un motociclista detenido cerca de un grifo en la carretera, yo pare, no sé, le veía conocido, a ese hombre no muy alto, pelo corto de unos 30 años, me recordaba de algo a alguien, pero no sé, porque, no lo podía recordar.

Dónde vas le pregunte: voy a hasta Callería, me contesto el hombre: Y qué haces tú solo en la carretera de madrugada, se averió la moto y pensaba ir a Pucallpa andando.

Estás loco, andando solo de noche, no llegaras nunca, vamos te llevo, entonces le lleve en la moto, dejamos su moto en el grifo y entonces el hombre me decía, que bien andas en moto, buena frenada, cambias bien las velocidades y controlas la velocidad. Bueno, bueno, decía yo todo orgulloso, llevo mucho tiempo en moto. Llevaba casco, guantes y unas zapatillas deportivas.

El hombre, me decía, sabes que, para andar en moto, de noche o de día tienes que estar bien protegido, de pies a cabeza y mucho más si eres fanático de las motos.

Vamos si no hay nadie, que va pasar, en ese momento suena el celular y yo miro y en esos segundos de distracción, él me dice, cuidado atiende yo hace unos meses, mire el celular y un camión se estrelló contra mí y he muerto soy un espíritu un alma errante, que avisa a los conductores irresponsables como tú, ¿¡Qué!? y en esos momentos vino un coche directo a mí.

Dios sabes esos segundos que parecen eternos, ves tu vida en unos segundos y dices se acabó, pero no sé qué paso, yo juro que no hice nada, pero un pie y una mano invisible cambio la marcha, acelero hizo un quiebre y milagrosamente me salve de un choque seguro y de morir.

El conductor del coche, paro fue a verme ya que caí a un costado de la carretera y me comentaba está bien, está bien amigo voy a llamar a la policía y a la ambulancia. El conductor me dijo usted iba sólo, no, no, no, como iba ir sólo, estaba con un amigo y me advirtió de que estuviese concentrado en la moto y no estuviera distraído. No le hice caso, sonó el celular y en unos segundos, vino usted encima con su coche y juro que él que lleve en la moto, me salvó la vida, no sé cómo me salvó.

El conductor me miro y sonrió: sabe, otros motoristas han contado lo mismo que usted, que hay un motorista fantasma, que hace parar a motociclistas y les salva la vida a conductores irresponsables como usted.

No puede ser señor, es mi amigo José el que me salvo la vida, en un segundo se me quito el velo de los ojos y recordé que hace un tiempo que murió en un accidente, me ha salvado la vida me ha salvado la vida. Me emocione, llore de alegría como un niño, tuve unos nervios y una sensación de paz y armonía en todo mi cuerpo y alma.

En cuanto salí del Hospital ya que de todas formas me caí con la moto y sufrí algunos golpes leves sin mucha importancia. Al día siguiente fui al cementerio de Pucallpa donde fue enterrado mi amigo José, a llevarle flores y dejar un libro que le gustaba mucho y también agradecerle eternamente que me salvara la vida.

LETTO BAUCH