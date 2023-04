El frío de la ducha

Corría el agua desde la ducha a manera de lluvia relajante, el agua estaba a la temperatura perfecta, ni tan fría ni tan cálida. Era un merecido baño reparador luego de una jornada de trabajo.

A medida que el agua bajaba desde su pelo pasando por su blanca espalda sentía como salía el cansancio desde sus poros para irse en la corriente líquida. La espuma y las burbujas de jabón sobre sus pechos desaparecían rápidamente arrastradas por esa lluvia regenerativa, estaba justo como deseaba, en ese momento de soledad y desnudez donde se sentía más segura, más ensimismada y más relajada que nunca. Los minutos parecían horas, pero no importaba, no había apuro, disfrutaba su momento.

A veces sentía tal relajación que llegaba al punto de casi quedarse dormida, de haber tenido una tina probablemente lo hubiese hecho más de una vez. En algunas ocasiones llegaba a soñar mientras se duchaba, y al volver en consciencia no sabía reconocer si había estado soñando despierta o si había dormido por unos segundos. Era una situación extraña, pero a la vez placentera.

Siempre era el mismo sueño, se veía desnuda, parada bajo una cascada con el agua corriendo sobre su cuerpo, rodeada de un espeso bosque de árboles muy altos y frondosos, a través de los cuales pasaba una luz tenue. Delante de ella un manantial muy tranquilo, cuyas aguas solo eran perturbadas por las gotas que caían de la cascada luego de chocar contra las piedras donde ella estaba parada. Era todo silencio, toda paz. Solo escuchaba el sonido de la cascada y de su respiración. Era tan tranquilo que llegó a pensar en la posibilidad de dormir dentro de su lugar imaginario.

Cuando volvía a su presente se sentía renovada, con energías limpias, reconfortada… como si bañarse era una terapia que además de limpiarla físicamente lo hacía también emocionalmente, como si todo lo malo, el cansancio, los problemas hasta sus preocupaciones, todo se diluía en el agua y jabón que recorrían su desnudo cuerpo.

Ya llevaba más de media hora en la ducha y no quería salirse del agua, cerró los ojos y se dejó llevar por el sonido del agua, cruzó sus brazos por sobre sus pechos y coloco sus manos sobre sus hombros, como abrazándose a sí misma, relajó sus músculos y su respiración se hizo tan sutil y lenta que casi era imperceptible. Se concentró en el sonido del agua y de pronto ya estaba allí, en su cascada de felicidad.

Levantó su cabeza al cielo y logró distinguir la individualidad de las gotas de agua que formaban la cascada, verlas chocar contra su cuerpo y su cara le relajaba totalmente.

Volvió su mirada hacia la inmensidad del bosque que se veía al fondo y observó como las pequeñas ondas que se formaban en el agua a sus pies se expandían en la superficie del manantial hasta desaparecer en el borde donde el agua se convertía en bosque, notó que sus latidos llevaban el mismo ritmo de las ondas sobre el agua, como sincronizadas perfectamente, se cuestionó si era su corazón al latir el que producía las ondas o si realmente eran las gotas de agua de la cascada.

Siguió inmersa en sus pensamientos sintiendo el agua, viendo la niebla, sintiendo la brisa ligera pasando por su vientre hasta que sintió un fuerte golpe en la parte de atrás de su cabeza y abrió los ojos como asustada y estaba tumbada en el piso de la ducha.

Se levantó rápidamente y enjuagó su cara, tocó con su mano el lugar donde sintió el fuerte golpe y no le dolió, pero estaba hinchado, revisó su mano repetidas veces para confirmar que no sangrara, su respiración estaba agitada y sus ojos llenos de lágrimas, de esas que llenan tus ojos cuando sientes un fuerte dolor pero que tu preocupación no deja fluir hasta saber que estas bien… Continuará.