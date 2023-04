El frío de la ducha

Cerró el agua y tomando la toalla salió de la ducha. Secándose se paró frente al espejo y reconoció su fas alterada, sus ojos llorosos, parecía que todo lo reparador del baño se había desvanecido de golpe. Terminó de secarse y salió del baño, descalza. Caminó hacia su habitación donde enrolló la toalla alrededor de su cabello y se sentó en el banco acolchado frente al espejo de su mesa peinadora. Seguía desnuda. Veía su piel pálida, sentía un poco de frío. No le dio importancia, pero sabía que algo había cambiado, aunque no lo entendía.

Tomó una bata de dormir y la deslizó desde su cabeza hacia abajo, era su bata favorita, blanca, con encajes en el cuello y las mangas, muy suave, de un largo que justo le llegaba a cubrir los glúteos, la usaba siempre así, sin ropa interior. Cuando llegaba el día de lavarla dormía completamente desnuda, pero se sentía más cómoda con su bata que sin ella.

Sentada frente al espejo quitó la toalla de su pelo, secó su cabello y notó que aun cuando tenía el cuero cabelludo hinchado no le dolía al secarse.

Qué raro -pensó- fue un golpe muy fuerte, debería de doler. Y además lo siento muy hinchado.

Tomó un peine de la primera gaveta de la peinadora y empezó a cepillar su cabello, pensó que al halar su pelo sentiría dolor, pero no fue así. Siguió peinándose hasta terminar.

Se levantó del banco y se dirigió hasta la cocina, abrió la nevera y se sirvió un vaso con agua. Estaba helado, pero no sintió nada en sus manos, y al tomar el agua no percibió el frío de esta en sus labios ni entre sus dientes, era como si sus terminaciones nerviosas no pudiesen distinguir lo que sentía. Algo pasaba.

Se dirigió hasta el sillón de la sala y se sentó frente al televisor. Lo prendió. Empezó a cambiar canales. No había nada bueno para ver. Pasaba su mano por su cabeza.

Hundía sus dedos en la hinchazón de la parte de atrás y no sentía dolor, era como si necesitara sentirlo, pues en su mente no entendía cómo era posible que no sintiera nada después de tal golpe.

Siguió cambiando los canales… nada bueno.

Una vez más pasó su mano por su cabeza, esta vez trató de ser más cuidadosa, seguía apretando sobre la hinchazón, pero aún no sentía dolor. Subió un poco más la mano y sintió una protuberancia, con algunos cambios en la piel. Exaltada pensó: Me rompí.

Volvió a examinarse con sus dedos y noto que tenía una herida grande, pero no sangraba, trató de recorrerla con sus dedos y en una parte sintió un reblandecimiento en los huesos de su cráneo. Introdujo el dedo a través de la herida y sin dolor alguno, sintió cómo este se hundía a través de su cráneo.

Atemorizada se levantó y corrió hacia el baño. No sabía si le asustaba lo que descubría o el no sentir ni una pizca de dolor, ni ver gota de sangre alguna. Qué pasaba, todo era muy extraño.

Trató de calmarse, respiró profundo y abrió la puerta del baño.

Al abrirla notó que el agua de la regadera aún estaba abierta. Que extraño -pensó – Yo la cerré antes de salir de la ducha.

Caminó hacia la cortina de la ducha, la corrió y quedó atónita ante el espectáculo que encontró.

Vio su cuerpo tirado en el piso de la ducha, sobre un charco de sangre que se había diluido en el agua, parte de sus sesos que salían a través de la herida en su cabeza, con los ojos abiertos, pero sin vida, los labios morados y la piel pálida totalmente.

Y fue entonces cuando pensó: ¡Dios… estoy muerta!