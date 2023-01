El Devorador de almas

Hola a todos me llamo Carmen vivo en casa con mi esposo Terry y mi hijo Franky, esta historia que les voy a contar sucedió en el año 1997. Resulta que vivo en una zona rural, donde las casas alrededor son de un estilo colonial de ya hace varias décadas atrás.

Todo empezó cuando una noche mi esposo estaba en el trabajo y yo en la casa siendo alrededor de las 7 de la noche cuando preparaba la cena para Franky que por cierto era tan solo de 4 años en ese momento.

Estaba haciendo un puré de papa con vegetales cocidos mientras que Franky jugaba en su cuarto con unos legos, me preparaba a picar los vegetales cuando de repente oí un estruendo que salía del cuarto de mi hijo, precisamente sonó como unas botas de plástico rechinantes estremeciendo el suelo con unas pisadas contundentes, mi hijo extrañamente reía en el momento en que oí este sonido.

Me dispare precipitada hacia el cuarto y el sonido se había ido, pero Franky por alguna extraña razón se encontraba subido sobre una butaca que apunta hacia la ventana abierta del cuarto y en una posición peligrosa en la que podía resbalar y caerse al vacío, todo esto me pareció inquietante le pregunta si había pasado algo a lo que él solo me respondió con una sonrisa que mostraba cierto nerviosismo y se fue corriendo mientras parecía divertirse y se metió al closet.

Sin más remedio me olvide del extraño asunto, lo alimente y lo mande a dormir pues ya eran más de las 11 de la noche y tenía que trabajar y hacer el desayuno de mi esposo al otro día que precisamente acababa de llegar exhausto de trabajar.

Me levante a eso de las 5 de la mañana e hice el desayuno de mi hijo y mi esposo, luego mi hijo se fue al colegio el bus escolar y yo me quede sentada hablando en el mesón con Terry mientras pasábamos un buen rato hablando de chismes sobre personas y cosas no demasiado serias.

Eran las 3 de la tarde y me disponía a recoger a Franky en el colegio, cuando llegue él estaba sentado en los columpios, parecía estar hablando con alguien que no estaba ahí, le pregunte que a quien le hablaba, pero no me respondió.

Por fin llegamos a la casa y me dispuse a ordenar algunas cosas y hacer la merienda del mediodía, Franky por alguna razón empezó a actuar de manera extraña en estos días, a ratos lo veía totalmente ido solo riendo y mirando al techo con una mirada clavada en algo que yo no “podía ver”, esto no me inquietaba tanto pues es normal que los niños actúen de formas peculiares y tengan sus mundos aparte, lo que si me inquietaba es que a veces cuando miraba al techo súbitamente dejaba de reír y su cara transformaba el gesto en una expresión sórdida y petrificada un poco perturbadora que yo no entendía y que no era normal para un niño de su corta edad.

Las semanas pasaron y pasaron con nada demasiado relevante sucedía, mi vida seguía igual, dedicándome a mi hijo y pasando buenos tiempos con mi esposo y haciendo mi trabajo, etc.

Cuando una noche antes de dormir volví a ver a mi hijo mirando el techo, pero esta vez parecía murmurar palabras y cosas ininteligibles, me petrifique y sentí un corrientazo recorrer toda mi columna vertebral hasta que su risa súbdita me hizo recobrar la compostura y como de costumbre le pregunte que le pasaba y qué estaba observando a lo que simplemente no me respondió nada, por lo que solo me dio a entender que tenía sueño, entonces lo lleve a su cuarto y le leí una fábula y enseguida se quedó dormido… Continuará