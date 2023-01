El Devorador de almas

¡El hombre me miro a los ojos y solo me dijo estoy muy feliz de conocerte, bienvenida!!!, lo dijo con una espontaneidad y una elocuencia que no eran coherentes ni propias del contexto que yo estaba presenciando en ese momento, sin más me desperté y el sueño acabo.

Todo siguió normal me olvide del sueño y de los comportamientos de mi hijo que yo sentía eran extraños, hasta que un día mi esposo empezó a enfermar, se había adelgazado, no comía mucho y estaba muy débil, fuimos al doctor y le diagnosticó cáncer, yo estaba devastada, empezamos con sus tratamientos, pero lastimosamente mi esposo no logro soportar la quimioterapia y un fatal día de marzo falleció y caí en una depresión profunda e igualmente mi hijo que en ese entonces ya tenía 9 años.

Ya habían pasado 5 años más desde la muerte de mi esposo y mi hijo y yo nos habíamos mudado a un apartamento en el sur de Argentina en una zona mucho más citadina, recuerdo que mi hijo tenía un diario siempre en su mesa de noche que siempre había tenido casualidad de leer, y un día con mi hijo fuera de casa ojeando viejos recuerdos y álbumes fotográficos decidí pasarme por el cuarto de Franky y vi el diario encima de la mesa, la curiosidad y la picardía me ganaron y sucumbí a ojearlo, nada vi del otro mundo solo confesiones y escritos sobre sus pensamientos sus novias y otras cosas. Sin embargo, llegue a la última página del diario y había un escrito que llamo mi atención, este decía.

Ver También: Los juegos peligrosos de la Ouija

Posdata; son las 9 de la noche y mis pensamientos no me dejan dormir, empiezo a acordarme de mis momentos de infancia todo era muy feliz en ese entonces, sin embargo, tengo recuerdos borrosos de un amigo “imaginario” que probablemente tenia, nunca se lo conté a mamá, no por no desear decírselo sino porque simplemente creo que era un niño sumido en su mundo fantástico y no sentía la necesidad de comunicar estas cosas.

Recuerdo con cierto terror a mi amigo, era un viejo de vestido blanco y sonrisa ridículamente pronunciada, recuerdo que me decía que jugáramos a las escondidas y recuerdo que lo hacíamos, como aquella noche en que me escondí en el armario después de que mi madre fuera a darme las buenas noches, me parecía divertido en ese entonces aunque a ratos me sentía amenazado por mi amigo, se comportaba de formas muy raras y por eso dejaba de reírme y me ponía serio, de vez en cuando me decía que “mi papá y el iban a ser muy buenos amigos en el futuro y que no se aguantaba las ganas de invitarlo a su casa” con el tiempo y la edad que he adquirido no sé si este completamente desquiciado de la cabeza o lo que piense sea verdad, pero siento y creo que este ser ha sido el causante de la muerte de mi padre y esto nunca me lo podré sacar de la cabeza. Espero que escribiendo esto me desahogue y me saque esta locura de la cabeza pues sinceramente no lo puedo soportar más.

Otra curiosidad de la que me acuerdo es que mi amigo antes de que yo me fuera a dormir todas las noches me pronunciaba las mismas palabras una y otra vez que creo inequívocamente que eran las siguientes.

“DOLORIS ANIMUS DEVORATOR”