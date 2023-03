‘Doña’ denuncia que el ‘Tren de Aragua’ la amenaza de muerte

Una mujer denunció ante los efectivos de la comisaría de El Porvenir en Chiclayo, región Lambayeque, ser víctima de extorsión y amenazas por parte de unos presuntos integrantes de la red criminal internacional ‘Tren de Aragua’. Meliza asegura que, de manera constante, recibe textos y fotografías de los exteriores de su vivienda, cuyo objetivo es amedrentarla para que pague S/ 46.000.

Los malhechores le exigen dicho desembolso por concepto de un préstamo que habría solicitado. Sin embargo, ella enfatizó que nunca recibió la fuerte suma de dinero, aunque sí pidió plata prestada a su vecina, pero un monto de S/ 6.000. Ella ahora considera que esta mujer habría compartido información a la organización. “La denunciada (Ana Gonzales) es la autora intelectual del presente acto ilícito, ya que es la única persona a la que le debo y es mi vecina”, explicó la agraviada a los agentes policiales.

VER TAMBIEN: Evento a desarrollarse el cinco de marzo en la nueva carrera de San José Yarinacocha

Los mensajes extorsivos iniciaron el 23 de febrero y no han parado hasta la fecha. «Yo, lo que quiero, es que arreglemos por las buenas, porque tus papás no tienen culpa de nada, pero si vos no pagas, ellos son los que van a pagar los platos rotos. Conmigo pagas porque pagas», se lee en uno de los chats de WhatsApp.

La víctima ha solicitado la intervención de las autoridades, ya que teme por la integridad de sus familiares.