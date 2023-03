Disponen la ubicación y captura de los ex gobernadores de Huánuco y Pasco

Mediante resolución N° 5 la jueza Floresmila Reyes Espinoza del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso la ubicación y captura a nivel nacional de los ex gobernadores de Huánuco, Juan Manuel Alvarado Modesto (63) y de Pasco Pedro Ubaldo Polinar (51), investigados por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada y organización criminal. En la misma lista también están Franklin Castillo Aquino (29), Wilson Sayner Rivera Osorio (26) y Percy Ramos Esteban (35).

La disposición fue emitida al final de la audiencia de control de identidad de las 33 personas detenidas en el mega operativo “Tayta 2023” desarrollada en simultáneo en Huánuco, Oxapampa y Lima, donde agentes de la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) en coordinación con la fiscalía Anticorrupción incautaron 51,100 soles y 511 dólares, 39 tarjetas de crédito y débito, 7 laptops, 38 celulares, 14 sellos de funcionarios públicos y diversos documentos de interés policial.

VER TAMBIEN: Capacitan a nuevos jefes de Omaped

En la resolución que autoriza la detención preliminar por diez días de las 38 personas inmersas en la presunta organización criminal “Los negociadores de la Región”, la magistrada también autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los equipos móviles de los involucrados en el caso.

Según el informe de la Diviac, Castillo Aquino hasta antes de ser proveedor exclusivo del Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco), no tenía actividad económica conocida, no registra estudios superiores según el portal de la SUNEDU, tampoco tendría experiencia en la construcción de obras públicas y similares. Hasta antes de 2019, no era proveedor de bienes y servicios de ninguna institución pública, pero su creciente actividad empresarial fue sorprendente tras la asunción del cargo de gobernador Juan Alvarado.

Por su parte, Wilson Rivera es medio hermano de Elmer Enrique conviviente de Shayla Luicho y según la tesis de la fiscalía sería testaferro en las empresas que ejecutaron obras para el gobierno regional como es el caso la construcción de la I.E. Inicial Escolarizado Nº 610 del poblado de Yanacandado, distrito de Monzón; construcción de la Geomalla en la LE 84109 Manuel Gonzales Prada de Canchabamba en Huacaybamba; construcción de la infraestructura de almacenamiento para la planta generadora de oxígeno medicinal de Huacrachuco, provincia de Marañón; construcción del camino rural San Luis, San Cristóbal, distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa, en Pasco.

La fiscalía sindica al ex gobernador regional de Pasco, Pedro Ubaldo de integrar la organización criminal y favorecer con el otorgamiento de la buena pro de la construcción del camino rural San Luis, San Cristóbal, distrito de Pozuzo, provincia de Oxapampa, en Pasco por 3’269,146.08 soles. Las interceptaciones telefónicas confirmarían la concertación que hubo entre los gobernadores de Huánuco y Pasco.