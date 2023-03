Dirigentes de Manantay confían en que Gambini ejecutará un ‘shunto’ de obras

Durante la colocación de la piedra para la pavimentación del jirón Yahuarhuaca en el distrito de Manantay, la presidente del asentamiento humano Próceres de la Independencia Nina Sánchez Torrejón, demandó al gobernador regional de Ucayali Manuel Gambini Rupay ejecutar un ‘shunto’ (gran cantidad) de obras en su distrito y en la región, en este su segundo periodo de gobierno.

“Vecinos esto es el comienzo de un “Shunto de Obras” aquí en Próceres de la Independencia. Tenemos con nosotros a nuestro gobernador regional que está cumpliendo lo que nos ha prometido”, dijo la dirigente.

Frente a este pedido, la autoridad regional, anuncio que, a partir de la fecha, su gestión iniciará semanalmente la colocación de las primeras piedras para el inicio de las obras, con lo que se crearan miles de puestos de trabajo dinamizando la economía regional.

“Somos hombres de trabajo, me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde porque esa es mi palabra empeñada a la región. Quiero sacarme el clavo que no hice en la primera gestión. Este es la última oportunidad que Dios y el pueblo me brinda y no puedo fallarles; eso significa, que el “Shunto de Obras”, si o si se viene”, recalcó.

Existe una gran expectativa de la población en la gestión de Gambini Rupay, por la experiencia que tiene. Como se recuerda, fue elegido alcalde del distrito de Irazola en las elecciones de 2006 y reelegido en los comicios de 2010; en las elecciones de 2014 fue elegido gobernador regional, cargo que ejerció hasta diciembre de 2018. Cuatro años después, en las elecciones de 2020, volvió a ser elegido gobernador de Ucayali.