Dice que no le fue fácil grabar un sketch con la Uchulú por San Valentín

El siempre carismático ex Míster Turismo de Contamana, Sandro Nicolás Flores, quien aparece haciendo un sketch en uno de los videos que grabo la Uchulú por el “Día de San Valentín” y que aparece colgado en su página oficial de Facebook, nos comentó que, aunque no le fue fácil grabar las escenas del sketch donde aparece conquistando el amor de la Uchulú; sin embargo, als final no dejó de ser divertido, gracias al apoyo de los demás integrantes del grupo entre ellos “La Bellaca”, quien le ayudó batante con este tema.

Reveló que tras los malos entendido que tuvo anteriormente con la Uchulú, con quien se la vinculó sentimentalmente, tras haber salido a pasear en Contamana con ella, pensó que ya no le volvería a llamar otra vez; sin embargo, dijo que la Uchulú si volvió a conversar con él y es así que le invitó a grabar un video junto a ella en la escena del conquistador que la enamora a pesar de tener mujer e hijo. Precisó que fue en la visita que la Uchulú hizo a Contamana, previo a la fiesta de San Valentín, para justamente grabar un video sobre un caso similar que les ocurre a muchas chicas de la selva.

Señaló que es su primera experiencia en la actuación, pero que considera que no es lo suyo porque tiene otras prioridades en su vida, pero que no podía rechazar la invitación que le hizo su hoy amiga Uchulú, por lo que decidió enfrentar este reto, que, según comentarios, no lo hizo mal y más bien gustó a toda la gente de Contamana, anotó. Indicó que su personaje se denominaba “Muquichito” y hacia el papel de un joven que se enamoró perdidamente de Uchulú a quien deslumbró con su floro de barrio, hasta lograr que casi le de la prueba más grande de su amor, pero que infelizmente aquello se truncó cuando justo apareció la mujer de “Muquichito”.

Por otro lado, el ex Míster Ucayali Conatamana, nos contó que acaba de terminar sus estudios de contabilidad, tras muchos esfuerzos de estudio y trabajo que le tocó realizar, pero que finalmente logró graduarse. Dijo que otro de sus planes es venir a Pucallpa para conducir un programa de televisión en un canal de señal abierta, sobre “Tradiciones, Cultura y Costumbres” de la selva. Agregó que juntamente con una productora, ya tienen adelantado muchas cosas, pero que aún no han definido en que canal van a salir, “eso está en evaluación, ya veremos”, recalcó.

Con respecto a los ciertos entredichos con la Uchulú, Sandro Nicolás refirió que como personas adultas ya eso fue superado y forma parte del pasado. “Hoy mantengo una bonita amistad con ella y le agradezco por haberme considerado en la grabación de su video por San Valentín lo cual demuestra que es una persona sencilla y humilde, así como todos ya la conocen”, complementó.

SAMUEL PINEDO