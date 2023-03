Destrabe de la obra del HRP depende de un informe técnico y de una norma

¿Cuándo se destraba la obra del Hospital Regional de Pucallpa?, fue la pregunta que, insistente, rondó ayer por la tarde la rueda de prensa que ofrecieron el viceministro de Prestaciones en Salud, Henry Rebaza Iparraguirre y el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, en las instalaciones de la obra paralizada.

La población pucallpina estaba ávida por saber cuándo se reiniciará la obra y cuándo se culminará. Pero, si bien hay mucha voluntad y ganas, las fechas aún están imprecisas, como lo advertirán en este informe.

Previamente el Viceministro y su equipo técnico recorrieron los hospitales de Pucallpa, para conocer de cerca las condiciones en las que están atendiendo a los pacientes. Lo que encontraron en el antiguo hospital fue una situación deplorable: pacientes en los pasillos y en hacinamiento.

15 DÍAS CLAVES

Tanto Rebaza como Gambini, respondieron que el destrabe y el reinicio de la obra del Hospital, dependerá de un informe técnico legal que se elabore en los próximo 15 días y de una norma que deben aprobar los ministros para destrabar una serie de obras paralizadas a nivel nacional.

Por lo tanto, no pudieron precisar una fecha cierta, pero albergaron la esperanza que sea en el más breve plazo posible sobre todo porque las instalaciones del antiguo hospital ya no dan para más.

El destrabe de la obra del Hospital Regional de Pucallpa (HRP), necesita pasar por fases previas, explicó ayer el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini Rupay, iniciando la rueda de prensa.

Gambini dijo también que, en un par de meses estará habilitado un pabellón (el A) para comenzar a trasladar el servicio de emergencia del antiguo hospital porque otra parte (de emergencia) será enviada a Contingencia del Hospital de Yarinacocha. “Una vez avanzado con este pabellón de inmediato vamos a trabajar con el pabellón B, donde exactamente va a funcionar la sala de emergencia definitiva”, explicó el gobernador.

Agregó que en paralelo se irán trabajando los otros pabellones. En tanto que en el pabellón F2 (donde ahora funciona emergencia del antiguo hospital), se iniciará la construcción de una playa de estacionamiento.

Gambini enfatizó que, en los próximos 15 días, van a trabajar coordinadamente un equipo técnico del GOREU y otro del Ministerio de Salud.

EXPLICACIONES DEL VICEMINISTRO

El Viceministro de Prestaciones en Salud, Henry Rebaza, explicó que en los 15 días realizarán acciones administrativas, en el marco de normas que se están debatiendo entre los ministros y que deben ser aprobadas y emitidas por el gobierno, para facilitar el reinicio de la obra del Hospital y de otras obras a nivel nacional que están paralizadas.

Reconociendo que había encontrado pacientes en los pasillos, hacinados en el local de emergencia del antiguo hospital, dijo: “Eso implica que tenemos que correr, como lo ha dicho el gobernador, para que la primera área en su recuperación (de la obra) sea el área de hospitalización y, en un corto tiempo poner en funcionamiento las áreas mencionadas por el gobernador y luego todas las áreas.”

Además, dijo que, al equipo técnico para la recuperación y continuación de la obra, tiene que “sumarse la Contraloría de la República para garantizar que todas las cosas que se tienen que hacer con el respeto a ese tesoro público que nos da el gobierno, con los impuestos que pagan los ciudadanos”, dijo el Viceministro.

Agregó: “Nosotros confiamos que las decisiones que se vienen más adelante, son las decisiones más prontas, son las decisiones más técnicas, son las decisiones más oportunas para tener todas las garantías de que este hospital sea devuelto al uso de la población”.

En otro momento aclaró que el presupuesto está y que el viceministerio garantiza gestión y trabajo para la culminación de la obra.

SE REQUIERE EL INFORME TÉCNICO LEGAL

Cuando le preguntaron al Viceministro sobre la fecha en que se tendría todo concluido, respondió: “Nosotros no venimos a mentir a la población, lo único que venimos a decir es lo que vamos a hacer en los próximos 15 días, luego seguiremos viniendo para ver el avance de lo que se tiene que hacer hasta garantizar el último día que se haga la obra. De repente no nosotros, pero sí el señor gobernador con el acompañamiento técnico del nivel nacional para garantizar que esta gran obra un hospital en realidad envidiable que no lo tienen en otros lugares del país, finalmente se ponga en funcionamiento”.

El viceministro precisó que en 15 días tienen que aprobar un informe para un proceso muy planificado para el uso del hospital por etapas. “Esta es una obra que está paralizada, en estos primeros 15 días, tiene que haber un informe de constatación de metro por metro de todo lo que se ha invertido y todo lo que han usado. Ese informe, es un informe técnico legal que ha avanzado en su constatación. A partir de este informe tiene que haber también un informe de cómo se va a avanzar hacia adelante, eso lo tenemos que aprobar las áreas técnicas. Una vez que está aprobado y, por eso va a salir, probablemente, una nueva norma, dirá las bases y procedimientos de contratación y lógicamente, teniendo ya un expediente técnico de cómo se va a intervenir para complementar o completar lo que falta, ustedes tendrán en su momento la comunicación y lógicamente vamos en ese camino a determinar”.

Agregó: “Nosotros vamos a estar presente, tenemos por instrucción de la señora Ministra, de firmar un convenio de asistencia técnica al Goreu para acompañarlos (hasta la culminación).”

También precisó que, probablemente, antes de medio año se estén haciendo algunos ambientes del Hospital.

“Las obras se logran con voluntad y compromiso y eso es lo que encontramos en el gobernador y en su equipo técnico”, indicó el representante del Minsa. De esta manera se inicia con el destrabe del HRP, institución creada para el servicio de la población desde hace 54 años.

El Viceministro también dijo que se ocuparán de los otros hospitales en construcción de la región y que, se busca la especialización de los hospitales, por lo que debe hacerse un trabajo organizativo bien planificado entre los establecimientos de salud.

EQUIPAMIENTO Y PIZAROTTI

Sobre el equipamiento, el gobernado regional, Manuel Gambini Rupay, explicó que se había comprado “casi todo el equipo biomédico, pero en época de emergencia gran parte de estos se movieron, la otra parte está. La norma dice que debemos adecuarnos a la modernidad del equipo, significa hacer nuevas adquisiciones de los equipos biomédicos. Debemos comprar los equipos biomédicos actualizados”.

Sobre el Consorcio Pizarotti, Gambini dijo que al haberse resuelto el contrato y las controversias están en los tribunales arbitrales y cada entidad se pronunciará, pero la principal preocupación de su gestión es la culminación de la obra del Hospital de Pucallpa y de los otros hospitales.

En ese sentido dijo que, en un par de meses se está inaugurando el Hospital de Atalaya que ya se está culminando y después de Bolognesi. También se están adoptando acciones para el destrabe de los hospitales de Nueva Requena y en el de Campoverde va por la intervención económica, “se le está dando una última oportunidad a los empresarios con la intervención económica”, pero, dijo que si no avanzan se les resolverá el contrato para ponerse a trabajar el saldo de obra.

Sobre el Hospital de Purús, dijo que están en ruta los materiales para su continuar su construcción y que tiene los plazos definidos para su culminación.

El gobernador en compañía del gerente general, José Vela Guerra; del director regional de Salud (Diresa), Benjamín Paredes Ayala y del director del HRP Juan Aranibar Gutiérrez, acompañaron al viceministro y al equipo del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), en un recorrido desde la obra de construcción del Hospital de Contingencia en Manantay, a las zonas de Emergencia y Hospitalización de la actual sede del HRP, además de la construcción de la nueva infraestructura hospitalaria.

TATIANA ZACARIAS