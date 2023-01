Desde Pucallpa “Los Hijos de Sol”

Bajo el nombre de “Los Hijos del Sol”, permanece la realidad, alguna vez un sueño, de una joven pucallpina que desde los 5 años añoró en formar su propio grupo musical de mariachi. “La música nos llama, la música está en todos lados”, cuenta con entusiasmo Joselin Vásquez Ríos, quien lidera la agrupación musical Los Hijos del Sol a sus cortos 18 años.

¿Por qué Los Hijos del Sol?

En un primero momento quería ponerle Gaviota, por una novela mexicana que me gustaba. Sin embargo, pensé que tenía que tener un nombre con mas carácter, que suene como un himno. Pasaron algunos años y con mi enamorado empezamos de a poco a crear el logo y decidí llamarle Los Hijos del Sol, porque suena como un renacer, para mí no hay nada más brillante que el sol y mi grupo representa eso.

Cuéntame de ti, ¿desde que edad te gusta cantar?

Desde el jardín, cuando tenía 5 años y escuchaba a mi mamá cantar, ella hacia Karaoke, la miraba y yo también quería cantar como ella.

Entonces podemos decir que es un talento de familia

Así es, la mayoría de mi familia tiene ese talento. Desde tías, mi mamá, algunos de mis hermanos. No todos cantan, pero están vinculado a la música, algunos tocan instrumentos. Lo heredamos de mi bisabuelo, él cantaba canciones de las comunidades nativas.

Definitivamente, familia de músicos. ¿A quién admiras de tu entorno más cercano?

A mi mamá, ella me inspiró a cantar. Me gustaba escucharla, era muy curiosa y empezaba a aprenderme canciones. Una vez nos reunimos con mi familia, siempre nos juntábamos para cantar, entonces yo canté y todos se quedaron sorprendidos, también podía cantar.

Y profesionalmente ¿a quién admiras?

A Ariana Grande y Whitney Houston, me sorprende bastante su habilidad bocal, pueden hacer notas graves y agudas muy bien. Ambas cantantes endulzan mis oídos con su voz.

¿Qué fue lo más difícil que tuviste que enfrentar?

El público, vender el pánico escénico. Mantener a compostura, dar un buen espectáculo y sorprender a la audiencia, para que no se lleven una mala impresión.

Ver También: Asegura que vivir del trabajo como artista, es morir de hambre en Pucallpa

¿Cómo venciste el pánico escénico?

Conocí a un amigo que me dio los mejores consejos de mi vida. “Mentalízate que eres la mejor, que todo va a salir bien. Imagínate que no hay un público y solo cantas para ti”, fue lo que me decía.

Cómo se ve Joselin de aquí en 10 años

Consiguiendo todo lo que deseo, tanto material como profesional y personal. Quiero crecer vocalmente, cada año tengo que agudizar mi talento Quiero conseguir todo lo que no pude tener en mi infancia, como no tener la necesidad de mendigar, decir préstame, pedir ayuda, ser reprochada. Quiero que mi grupo crezca, tener canciones propias, hacer nuestra propia producción.

¿Alguna vez pensaste en crear a “Los Hijos del Sol”?

Siempre, pero era un sueño que lo veía imposible, desde los 11 años empecé a trabajar en grupos de mariachis. Veía a los dueños y también quería lograrlo. Antes pensé que sea un grupo familiar, pero decidí mejor no mezclar lo laboral con la familia. Ahora tengo grandes músicos, no solo talentosos, personas profesionales, con un buen carácter, buena presencia.

¿Siempre creíste que podías vivir de cantar?

Sí, pero no sabía cómo. Siempre quería tener esto y aquello, me imaginaba en lo alto, pero no me imaginaba el proceso. Lo descubrí mirando a quienes ya lo habían logrado, miraba sus estrategias y fui aprendiendo.

Si no hubiese sido cantante ¿a qué te dedicarías?

Me hice esa pregunta cientos de veces, si no hubiese nacido con el don de cantar, ¿qué sería de mí?, aparte de ser la burla de mi familia. Siempre quise estudiar medicina, me empezó a gustar por una tía que es enfermera y me enseñaba como curar. Este gusto aumento cuando mis familiares morían y no podía hacer nada, yo hubiera querido ser útil en ese momento.

¿Pensaste en de cantar en algún momento?

Muchas veces, fue gracias al amigo que conocí y lo que me dijo que nunca me rendí. El me motivaba, le decía que estoy estresada, era mucha presión, estaba muy chiquita, me desvelaba, no dormía, empecé a trabajar desde pequeña. Pensaba que era mejor solo estudiar.

Me cuentas que desde los 11 años empezaste a trabajar, ¿Cómo lograste equilibrar tu trabajo y el colegio?

Era muy complicada, la mayoría de contratos eran en la noche, en muchas oportunidades me dormía en clase, no sé ni hacía para entender. Las personas cercanas a mí, me decían que deje de cantar, me lo decía cuando no podía llegar a ciertas notas o no sacaba un tema, me decían que no servía para esto, solo me ponía a llorar.

¿Qué te reanimaba?

Solo recordaba y me decía que aun puedo, fue entonces cuando descubrí que lo que me sucedía era tan normal en la vida de un artista. Todos los músicos pasamos por eso, sentir que no podemos, que no servimos para eso, pero es por la música que no desistimos, la música nos llama, está en todos lados.

¿Cómo podemos escucharte?

Nosotros animamos todo tipo de eventos, desde quinceaños, fiestas de cumpleaños, matrimonio pueden encontrarnos en Facebook como Mariachi Los Hijos de Sol Pucallpa o escribirlo o llamarnos a estos números 983 526 201 – 946 126 948.

TATIANA ZACARIAS