Universitario manda carta notarial a Latina por informe sobre la «Ley del perro muerto»

El universitario envió una carta a Latina TV solicitando una rectificación tras la emisión de un informe en el programa «Arriba mi gente», presentado por Fernando Díaz, Maju Mantilla y Santi Lesmes. El reporte abordaba la controversial «ley del perro muerto» en debate en el Congreso, que supuestamente beneficiaría a la universidad para evadir una millonaria deuda con la Sunat (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria). El estudiante expresó su preocupación por la difusión de información que podría ser incorrecta o sesgada, lo que podría influir negativamente en la percepción pública sobre su alma mater. En su carta, instó a la cadena televisiva a garantizar la veracidad y objetividad en su cobertura, respetando los principios éticos del periodismo y evitando contribuir a la desinformación o la distorsión de los hechos.

Lo que dijo Fernando Díaz fue lo siguiente: “Una ley que beneficiaría a Universitario de Deportes. Los detractores del club crema le pusieron «la ley del perro muerto». Aquí hay una norma que permite que la U sea beneficiado con una medida transitoria que debe ser evaluada por un grupo de congresistas porque se le estaría librando de una deuda millonaria por malas gestiones anteriores. Varios congresistas asistieron al homenaje de la hinchada crema”.

Asimismo, Santi Lesmes también secundó. “Imagínate toda la gente que la pasa mal, que no llega a fin de mes y que vean que una entidad por la pasión futbolística le quieren quitar una deuda que tiene con el Estado. Me parece que si hacen eso, ¿por qué no asumen mi deuda? Hablemos del bodegero, del chico que abre un salón de belleza, ¿por qué no lo hacen con ellos? Que nos congelen a todos”, dijo.