Sobre la polémica del Perú vs. Uruguay: “Hubo manipulación del VAR, la pelota sí entró por completo”

“¡El balón no entra todo!”, afirmaron desde la sala del VAR al árbitro brasileño Anderson Daronco para sentenciar que no debía cobrar gol ante la jugada que fue reclamada por la Selección Peruana como el empate ante Uruguay en Montevideo. Sin embargo, las discusiones por aquella situación continúan.

El español Antonio Ibáñez de Alba, quien afirma ser el inventor de la tecnología del VAR, se pronunció respecto a esta jugada y resaltó que, a pesar de los audios y videos difundidos por la Conmebol, los registros “son manipulables”.

Todas las imágenes son manipulables, no son fiables y no se rigen a la realidad. En esta jugada puntual se ve que el portero coge el balón dentro de su propio arco, sin embargo, la línea superior está manipulada y hacen creer que la pelota no ingresó por completo”, dijo en ‘Negrini lo sabe’ de ‘Ovación.

Si esa jugada era convalidada como gol de la Selección Peruana y el cotejo acababa en empate, Uruguay no tendría todavía su acceso directo en el Mundial y los de Ricardo Gareca aún podrían pugnar en la última jornada de las Eliminatorias por el cuarto lugar de Sudamérica.

“Acá hubo manipulación y la pelota sí entró por completo. Las imágenes pueden ser manipulables entre 4 y 5 centímetros, algo que el ojo humano no observa porque no es tan rápido”, enfatizó.