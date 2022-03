Guerrero y Farfán serían seleccionados para el partido de repechaje

Tras la victoria ante Paraguay y la obtención de su derecho a instancia de repechaje, se conoció que para Perú habrá partidos internacionales de preparación con el fin de que pueda llegar a ritmo al duelo decisivo a jugarse en Doha, capital de Qatar, sede del mundial, en el mes de junio.

VER TAMBIEN: Chilenos llaman poco humildes a los peruanos

El plan es bueno y este involucraría una opción que con el pasar de los días empezaría a tomar forma y fuerza: la inclusión de los mundialistas Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, los dos históricos de la Selección Peruana, quienes estuvieron ausentes en el último tramo de las Eliminatorias porque se encuentran en pleno proceso de recuperación de sus respectivas lesiones en la rodilla.

Ello, como se indica, es una idea, mas no un hecho concreto, dado que todavía no se conoce con exactitud cuándo será el día en que ambos dejen las sesiones de terapia y empiecen a realizar fútbol como el punto de partida a su recuperación absoluta. De estar aptos, Perú no puede darse el lujo de tenerles, no obstante, existe un grupo bueno con arraigo y sacrificio que tiene todo para clasificar al mundial de Qatar.