Gareca advierte a Farfán y Guerrero sobre su continuidad en la selección

El profesor Ricardo Gareca fue consultado si Jefferson Farfán y Paolo Guerrero estarán convocados para el repechaje al Mundial Qatar 2022. Asimismo, su respuesta ha sido muy clara en torno a la presencia de ambos futbolistas, pues el Tigre los quiere a los dos, pero con ritmo y continuidad futbolística.

“A los dos los consideramos, siempre y cuando tengan actuaciones en el marco de este tema de repechaje. Si no tendríamos que montar algo parecido a lo de Yotún. Nosotros no tenemos problemas, en ese aspecto”, dijo.

Bajo esa misma línea, Gareca continuó. “Para los jugadores de selección, como es el capitán de Paolo Guerrero, nos obligaría de montar algo que podríamos, pero tenemos que programarlo con información precisa”, resaltó.

Para finalizar, Ricardo Gareca les dejó la última advertencia para los dos, pues sobre todo para Paolo Guerrero que no tiene equipo y se rehúsa jugar en Alianza Lima. “Si no llegan a tener minutos, no comprobamos que están jugando previo al repechaje, las posibilidades se reducen a nada”, disparó.