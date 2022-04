Este es el cronograma de la séptima fecha de la liga de Callería en la Copa Perú

Este domingo tres de abril se jugará la séptima fecha de la Liga Distrital de Fútbol Callería, en la que se disputaran cinco candentes partidos desde las 8 de la mañana hasta el último duelo que se dará a partir de las 4 de la tarde, en el estadio Aliado Soria Pérez.

Entre los partidos más esperados están Da Gama FC vs Deportivo Bancos, San Juan Bosco vs Nuevo Pucallpa y el encuentro de fondo entre Mariscal Castilla contra el puntero y favorito Colegio Comercio.

El horario de los partidos empezará a las 8 de la mañana, con el colero Barrios Unidos que se enfrentará contra Deportivo Huracán, en un partido con mucha emoción, luego de que Barrios tiene la necesidad de sumar tras no tener ningún partido ganado.

A las 10, será el duelo entre Da Gama FC vs Deportivo Bancos, al mediodía, Deportivo Municipal vs UNU, a las 2 de la tarde San Juan Bosco vs Nuevo Pucallpa y a las 4 Mariscal Castilla vs Colegio Comercio.

YADIRA HUAMAN