Colegio Comercio goleó 10-1 a San Juan Bosco

El balón volvió a rodar en el estadio Aliardo Soria Pérez. El último domingo 20 inició la etapa distrital de la Copa Perú en Callería y el actual campeón el Club Social Deportivo Colegio Comercio goleó a su similar estudiantil San Juan Bosco en un partido muy esperado.

A las ocho de la mañana el club colegial y el cuadro religioso iniciaron el campeonato en medio de una incandescente lluvia. El duelo terminó 10-1 a favor de Comercio.

Con un doblete de Salomón Rojas, cuatro goles de su máxima estrella Gino Ríos y cuatro más marcados por Peñaherreña, Félix Rojas, Dany Vásquez y Becker Ochavano, el cuadro estudiantil fue el equipo que más a marcado en la primera fecha hasta el momento.

También cabe destacar que se disputaron los partidos entre Bancos vs Nuevo Pucallpa, UNU vs Barrios Unidos, Municipal Vs Huracán y Castilla vs Da Gama.

Estos equipos competirán por convertirse en el representante de Ucayali en la etapa regional del torneo más duro del fútbol peruano, La Copa Perú, con el único fin de devolver el fútbol profesional a la región que es llamado por quienes aman este deporte como el ‘Fútbol Macho’.