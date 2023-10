Hinchada Peruana Pide el Regreso Christian Cueva a la Selección Peruana

Tabla de Contenido «Queremos de nuevo a Christian Cueva»

Christian Cueva a la Selección Peruana: El jueves 12 de octubre, la selección de fútbol de Perú se enfrentó a Chile en la tercera jornada de las Eliminatorias para el Mundial 2023 en un nuevo enfrentamiento del Clásico del Pacífico. Tras el decepcionante rendimiento de Perú en el partido, los aficionados expresaron su deseo de que Christian Cueva regrese al equipo nacional. Esto se debió a que Perú jugó sin un mediocampista creativo en la posición número 10. El entrenador, Juan Reynoso, optó por no alinear a Piero Quispe o Jairo Concha, quienes suelen desempeñar ese rol.

VER TAMBIÉN: «Perú vs. Chile, Cuatro Futbolistas se Bajan Oficialmente del Equipo»

«Queremos de nuevo a Christian Cueva»

«El único 10 de Perú con nivel internacional fue Cueva. Quispe y Concha son jugadores de liga 1, no tienen nivel internacional, «Fuera de jo.., como extraño al borracho, alcohólico, ebrio, sazonado, dipsómano de Cristian Cueva, el último chocolatero, «Y Cueva haría su magia, que así nos llevó a un mundial y a la final de una Copa América», «Cueva y Flores regresan ya. Chao Reynoso miedoso, sin criterios de juego. Chao Paolo, no podemos depender de Guerrero, no hizo nada», «Cueva vuelve mano, boten a Reynoso», «No esperaba decir esto, pero extraño a Cueva en la selección a pesar de ser borrazo», expresaron algunos usuarios, pidiendo el regreso de Cueva a la selección peruana.

Después del enfrentamiento con Chile en Santiago, el equipo peruano se está preparando para su próximo partido en esta fecha doble de las Eliminatorias. El martes 17 de octubre, se enfrentarán a Argentina en el Estadio Nacional de Lima a las 21:00 horas.

Es importante mencionar que la próxima fecha doble de las Eliminatorias se llevará a cabo en noviembre de este año. Perú jugará como visitante contra Bolivia en La Paz el jueves 16 y luego recibirá a Venezuela el martes 21 en el Estadio Nacional de Lima.

TE PUEDE INTERESAR:

Gary Medel y su picante mensaje tras victoria de Chile sobre Perú: «Un partido muy tranquilo»

Selección peruana, últimas noticias: ¿cuándo, a qué hora y dónde ver el partido contra Argentina?

¿Se exculpó? Santamaría respondió directo al ser consultado por mala marca en segundo gol de Chile