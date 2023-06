Denuncian a ‘colocho’ que realiza “préstamos de gota a gota”

Un caso del “préstamo gota a gota”. Yessica Pamela Berrios Trujillo (38), denunció en el Departamento de Investigación Criminal de Huánuco al ciudadano colombiano de nombre Alex, quien la tarde del 31 de mayo llegó a su bodega ubicada en la calle Alfonso Ugarte en Huánuco con la intención de cobrar la deuda de 25 soles diarios que debía pagar por un préstamo de 500 soles que sacó para surtir su tienda.

“Dos días no abrí mi tienda, porque estaba delicada de salud, pero eso no significa que dejé de pagar, un día deposité por Yape 20 soles a su esposa de nombre Ángela Paredes Gutiérrez, pero pareciera que no tomó en cuenta, por lo que vino a mi casa y me insultó con palabras soeces, asustada pregunté qué pasaba y sacó su arma y es donde mi madre intenta defender y la golpea. Mi hijo que quiso grabar la agresión le metió un manotazo con la finalidad de quitarle el celular”, contó la madre de familia.

VER TAMBIEN: La familia Valdivia Vela ganó el primer puesto

Yessica, dijo que vio en el rostro del colombiano la ira que tenía, pero habría desistido de disparar al verla que tenía a su bebé de cuatro meses en su brazo, por lo que pide a la policía investigarlo. “Me prestó 500 soles y ahora dice que son 5 mil soles, pero la tarjeta de control que está en manos de la policía está la cantidad que me dio en calidad de préstamo”, dijo.

Asimismo, informó que hace semanas “Alex” llegó a su casa y dejó un volante, donde ofrecía prestamos de dinero y es donde decide llamar, sin imaginar la pesadilla que le tocaría vivir a tal punto que estaba a punto de ser asesinada.

AUDIOS.

Enterado de la denuncia en su contra, ‘Alex’ envió varios audios a Yessica Pamela a quien la llama ridícula. “Cual quemar la casa señora, diga que usted es una ladrona, tranquila que le haré llegar su denuncia a su casa. Me está amenazando que me va linchar, allá le llega su denuncia, tranquila y eso no lo pongo yo, sino un abogado”, dice uno de los mensajes enviados mediante el aplicativo WhatsApp.

Asimismo, le recuerda que debe varios meses y los intereses ya le fueron cargados a su cuenta. Pide tranquilidad y dice que también la denunciará por haberle quitado 5 mil soles que es parte de su trabajo.

DATAZO:

La denuncia es por el presunto delito contra la confianza y la buena fe en los negocios en la modalidad de usura. La madre de familia teme que el colombiano tome represalias en su contra.