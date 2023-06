1 ‘Doña’ denuncia que trabadora del BCP confabuló contra ella

Introducción

En un incidente que ha generado gran preocupación y desconfianza, una cliente del Banco de Crédito del Perú (BCP) ha presentado una denuncia acusando a una trabajadora del banco de confabular para robarle el dinero que tenía guardado en su tarjeta de débito. Según la denunciante, el robo ocurrió dentro de las instalaciones mismas del banco, planteando interrogantes sobre la seguridad de los servicios bancarios y la protección de los clientes.

Confabulación y robo en el interior del banco

Lucinda Segura García relata que el lunes 6 de junio se dirigió a las instalaciones del BCP ubicadas en la intersección del jirón Siete de Junio con Zavala para realizar la activación de su token. Al ingresar al banco, un vigilante la derivó a Lady Mogollón, una trabajadora del banco, quien supuestamente le brindaría asistencia.

Según el testimonio de Lucinda, Lady Mogollón solicitó sus datos personales y luego se retiró a otra área del banco. En ese momento, Lucinda recibió una llamada en la que un supuesto trabajador del banco le pidió confirmar unos números que le llegarían a su celular. Después de la llamada, al revisar su cuenta bancaria a través de la aplicación móvil, se llevó una desagradable sorpresa: solo le quedaban 17 céntimos.

Reclamo y falta de respuestas

Ante la situación, Lucinda presentó una queja formal. Sin embargo, la empleada del banco, Lady Mogollón, negó haberla atendido. Después de seguir las indicaciones de la División de Investigación Criminal, Lucinda se dirigió a la policía para presentar su denuncia. No obstante, se sintió sorprendida y frustrada al descubrir que el nombre de Lady Mogollón no se incluyó en el informe policial y que parte de la información proporcionada no estaba contemplada.

Llamado a una solución y falta de confianza en el banco

El gerente del Banco de Crédito del Perú se puso en contacto con Lucinda para solicitarle que se acerque al banco y presente sus descargos. Sin embargo, la cliente se encuentra desalentada, preocupada e indignada. Ha perdido la confianza en el BCP y solo busca una solución: la devolución de su dinero. La falta de respuestas y la aparente indiferencia hacia su caso han aumentado la desconfianza de Lucinda y han planteado interrogantes sobre la integridad y seguridad del banco.

Transparencia, seguridad y protección para los clientes

El incidente denunciado destaca la importancia de mantener altos estándares de seguridad y protección para los clientes en el sector bancario. Los clientes confían en los bancos para salvaguardar sus activos y garantizar transacciones seguras. Situaciones como la denunciada por Lucinda Segura García erosionan la confianza de los clientes y plantean interrogantes sobre la integridad y profesionalismo de las instituciones financieras.

Es esencial que el Banco de Crédito del Perú tome medidas inmediatas y apropiadas para abordar esta situación. La investigación interna debe ser exhaustiva y transparente, considerando todas las pruebas y testimonios pertinentes. Es imperativo que se respeten los derechos de los clientes y se les brinde una respuesta justa y adecuada.

Asimismo, es fundamental que el banco revise y fortalezca sus protocolos de seguridad para prevenir futuros incidentes de este tipo. La protección de los datos personales de los clientes y la seguridad en las transacciones deben ser una prioridad absoluta.

Conclusiones

La denuncia de confabulación y robo en el Banco de Crédito del Perú plantea serias preocupaciones sobre la seguridad y protección de los clientes en las instituciones financieras. El caso de Lucinda Segura García pone en evidencia la necesidad de una respuesta eficiente y transparente por parte del banco y las autoridades competentes.

Para restablecer la confianza de los clientes, el BCP debe investigar a fondo este incidente y tomar medidas para garantizar la seguridad de las transacciones bancarias. La transparencia y la protección de los derechos de los clientes deben ser prioridades en la respuesta del banco.

Asimismo, es crucial que se refuercen los protocolos de seguridad y se brinde capacitación adecuada al personal para prevenir y detectar posibles casos de fraude. Los clientes deben tener la certeza de que sus activos están protegidos y que las instituciones financieras trabajan en su beneficio.

La denuncia de Lucinda Segura García es un recordatorio de la importancia de mantener altos estándares de seguridad y confianza en el sector bancario. Solo a través de una respuesta justa y transparente, así como de acciones concretas para fortalecer la seguridad, se podrá reconstruir la confianza de los clientes y garantizar la integridad del sistema financiero.