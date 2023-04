Daysha alista lanzamiento de tres temas musicales por el “Día de la Madre”

No cabe duda de que en la vida de la cantante Deysi Aydee del Castillo Laulate, la popular “Daysha”, ha ocurrido un verdadero milagro, ya que luego de haber sufrido una grave afección a sus pulmones, que pudo acabar con su vida o en todo caso, no volver a cantar nunca más, de acuerdo al diagnóstico médico, actualmente se encuentra bien recuperada y ha sido llamada varias veces para su retorno a los escenarios, ya que al escucharla cantar nuevamente, pareciera que nunca tuvo nada; sin embargo, fue la propia Daysha, quien contó que pese a todo pronóstico, ella se aferró a Dios y clamó por su salud, cuyos resultados hoy pocos pueden creerlo.

Hoy la cantante, vive una nueva etapa, un nuevo comienzo y un nuevo amanecer, según dijo; ya que, tras haber superado esos duros y angustiantes momentos, ha vuelto a cantar y ha vuelto a reír, esta vez renovada, ya que ahora no solo interpreta música criolla y baladas, sino que también incursiona como cantante de Rock, lo cual lo pudo demostrar, durante la entrevista que sostuvo en el programa magazine “La Agenda de Hoy” de Oriental Televisión, donde sorprendió al interpretar un rock de manera magistral y con potente voz. “He recibido varias propuestas para cantar, solo he confirmado a dos por ahora, que es para el 29 de abril y otro por el “Día de la Madre””, indicó.

VER TAMBIEN: Iniciaron construcción de local del Tecnológico Colonia del Caco

Es así, que la también conocida como “Daysha, Voz y Sentimiento Ucayalino”, acaba de confirmar el lanzamiento de tres temas musicales por el “Día de la Madre”, siendo una de ellas “Dulce” que interpretará en ritmo de rock, así como dos covers más con espectaculares arreglos que van con su voz y estilo propio, reveló. “Vengo realizando las coordinaciones necesarias para grabar el video clip de los tres temas, en las mejores locaciones que existen en la laguna de Yarinacocha, además de otros lugares turístico que hay en nuestra ciudad”, refirió la cantante.

Señaló, que, como soporte musical tiene al experimentado músico Chemo Villalobos, reconocido maestro de la guitarra y ex integrante de varias agrupaciones musicales, con quien ha compartido algunos escenarios y es quien le da el marco musical en algunos eventos al que ha ido a cantar, sostuvo. “Soy una mujer valiente, he vuelto a renacer, amo las cosas buenas que Dios nos regala cada día y como mujer cristiana, no llevo rencor a mi prójimo, al contrario, si puedo ayudarlo lo hago. Tengo mil problemas, pero de todas ellas, me libra el señor, no soy perfecta, pero trato cada día de ser mejor”, enfatizó con emoción la intérprete.

SAMUEL PINEDO