Dayana Falcón desata comentarios hots por video de doble sentido publicado en sus redes

Al intentar justificar su no aparición como influencer e impulsadora de algunos locales y empresas que la auspician, la Modelo Dayana Falcón publicó un video indicando porque le estaría doliendo su garganta. ¿Qué fue lo que dijo?

La desinhibida y siempre irreverente modelo e influencer Dayana Falcón, sigue dando que hablar en las redes sociales, ya sea por sus fotos atrevidas o su peculiar forma de expresarse y decir las cosas, en esta oportunidad la también conocida como “La Reina del OnlyFans” pucallpina, desató una serie de comentarios calentones, tras la publicación de un video en su cuenta de Facebook, donde intenta justificar por qué ya no está realizando publicaciones o apareciendo, como promotora e impulsadora de algunas discotecas o lugares de diversión, así como empresas de otros rubros donde ella es imagen.

La flaquilinda, como también la llaman sus amigos, refiere en su video lo siguiente: “Ñañitos lindos, he quedado con varios en hacer algunas publicidades, pero todavía no recupero mi voz, sexi, sensual y exuberante, es que sigo todavía Ronca, (cualquiera diría que me hubiesen dado duro por mi gargan…), voy a decir, bueno hubiese sido, ay no, engañando, la cosa es que voy a preparar mi jarabe casero con miel, cebolla, ajos, kion, limón y hasta culebra le voy a meter”. Fue suficiente para que se desatara inmediatamente una serie de comentarios, algunas con doble sentido en su post, haciendo que la modelo tratará de explicar con un comentario más abajo, de que su mal era real y que en verdad le dolía la garganta y por eso tenía la voz gruesa.

VER TAMBIEN: Modelo y conductora de Tv Nikita López debutara en comedia teatral Toc Toc

Ante nuestra pregunta, de que fue lo que había pasado, Dayana nos contó que posteo dicho video debido a que muchos le han estado mandando mensajes a su chat, donde le preguntaban porque ya no subía fotos ni videos en su cuenta. Señaló, que, para no estar explicando uno por uno, es que decidió grabar este video de una manera jocosa, como en broma, porque esa es la forma como suele decir las cosas, directas y sin tapujos, aunque reconoció que exageró un poco, porque no pensó que lo tomarían de ese modo, sino que más bien, esperaba que le recomendaran otras recetas de como aliviar el dolor de garganta, aseveró.

Por otro lado, Dayana Falcón manifestó que progresivamente viene recuperando su contextura, ya que hace un mes atrás se encontraba extremadamente delgada, “Incluso algunos me confundían con un gay, pero ahora ya casi he recuperado mi peso ideal y mis amigos y amigas me han dicho que estoy regia y en su punto, jajaja”, celebró su comentario. Con respecto a su salud y la ronquera de su voz, dijo que es por la lluvia que le dio, pero que ya está mejorando cada día.

SAMUEL PINEDO