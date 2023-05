Damián el niño misterioso

Karina se levantó del sofá y procedió a abrir la puerta, sin embargo su amable sonrisa cambio repentinamente a una cara de incertidumbre y perplejidad al ver frente a ella una mujer y un hombre, cuyos rostros no expresaban nada, salvo una mirada de odio muy penetrante, una piel pálida, y lo más impactante, era una cicatriz en sus cuellos, como una laceración profunda que se veía como de un color morado oscuro, como carne podrida, una situación que definitivamente no era lo que la maestra esperaba, algo que ya la tenía algo nerviosa.

-Buenas noches, ¿Son…son ustedes los padres de Damián?

Sin embargo no hubo respuesta alguna por parte de esos dos adefesios para con la maestra, lo que sí hicieron fue entrar a la casa, la maestra asustada trato de cerrar la puerta pero fue inútil, ella no tenía la fuerza para detenerlos, solo pudo gritar pidiendo ayuda, pero nadie acudió en su rescate, mientras que ellos se acercaban a ella, abriendo más y más la boca, tanto que la barbilla casi les tocaba el pecho, emitiendo un sonido aterrador, luego de eso, la puerta se cerró con violencia detrás de los padres de Damián.

Pasaron los días, y finalmente la directora regreso de su viaje, y fue sorprendida con la noticia de que la maestra Karina no había regresado a dar clases, tenía días desaparecida sin dejar rastro, así que se acercó al maestro Eduardo para tratar de averiguar algo sobre el caso.

– ¿Maestro Eduardo, la maestra Karina le dijo algo antes de irse? le dijo si iba a algún lugar?

-No señora directora, solo me dijo que ese día tenía una cita con los padres de Damián, para hablar sobre su mala conducta…

Las palabras del maestro hicieron recorrer un frio por el cuerpo de la directora, que la hizo poner su mano en el pecho para sentir los latidos de su corazón, luego de calmarse un poco, le explico al maestro el porqué de su reacción.

-Maestro Eduardo, los padres de Damián murieron hace unos años atrás en circunstancias muy extrañas, solo se sabe que los encontraron ahorcados en su habitación, como una especie de suicidio en pareja, a los pies de los cadáveres estaba Damián con una sonrisa en sus labios, como si no supiera lo que pasaba, o peor aún, como si lo supiera exactamente. Lo iban a poner en un orfanato, pero yo pedí encargarme de él, algo de lo que me arrepiento, porque es un niño muy extraño, y a veces siento que nos odia a todos, y me da miedo castigarlo, o enviarlo a otro lugar, siento que nos controla.

-Eso es sumamente espeluznante señora directora…que vamos a hacer?

-No comente nada de lo que sabe, encárguese de las clases de ese grupo, si Damián va al baño, nunca, pero nunca lo siga, él les habla a sus padres por medio de una foto, y si lo descubre se enfada, y no se de lo que sería capaz de hacer, ahora retírese, Damián nos mira con esa sonrisa en su rostro.

-Si…si…señora directora…

-Lástima que no pude advertir a la maestra Karina… Fin.