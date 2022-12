Dalia Durán no aceptó animar show con John Kelvin

Hace unas semanas, Dalia Durán y John Kelvin, fueron vistos juntos en un restaurante luego de que el cantante saliera de prisión y realizaran una conciliación por los hijos que tienen en común. Este encuentro generó cuestionamientos y todo tipo de comentarios entre el público.

Ahora, la modelo cubana reveló que rechazó presentarse en una discoteca, donde también iba a asistir el cumbiambero, a pesar de que le ofrecieron una gran suma de dinero.

Mediante una entrevista, Dalia Durán comentó que fue contactada para animar un evento en una discoteca donde cantó John Kelvin y aseguró que no aceptó la propuesta.

“Se contactaron con la agencia con la que trabajo, ellos le dijeron que no, luego se contactaron conmigo y la respuesta fue la misma. Estuvieron muy interesados e insistentes en contratarme, pero no acepté. No aceptaría por ningún monto, ya me di cuenta de la metida de pata que hice (al juntarme con John en un restaurante), así que quiero mantener mi imagen tranquila y no quiero más problemas. Por más que necesite el dinero para mis hijos, prefiero evitar exponerme o que se digan cosas que no son”, expresó.

Asimismo, la cantante indicó que ha vuelto a las terapias psicológicas por el bienestar de su familia: “Me siento más tranquila y enfocada en mis hijos. Solo deseo que mis pequeños estén tranquilos, tengo varias cosas en la cabeza, tengo que distribuirme con mis hijos y con mi trabajo”, agregó.