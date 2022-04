Yarinense cuenta su ángel guardián le salvo la vida 

Estaba solo en mi casa, cuando un dolor en el estómago me tiró al suelo, no tenía a quien me ayude, estaba solo. En estos momentos uno se convierte en creyente, miré al cielo y rogué a Dios que me ayudará, tal vez, no lo haría porque no he sido una buena persona para merecerlo, pero de pronto aparece una figura luminosa, me cegaba la visión.

VER TAMBIÉN: Adolescente se graba con arma en plena huelga

Sentía que me miraba, pero de la nada desapareció y entonces mi hermana empieza a tocar la puerta, “Ábreme, tuve un mal presentimiento ¿está bien?” no podía creerlo, Dios o mi ángel guardián había intervenido a través de ella. Con mis últimas fuerzas logré pararme y abrir la puerta. Terminó por llevarme al Hospital Amazónico de Yarinacocha, no tenía SIS, pero igual me atendieron. El médico de turno tuvo que operarme de emergencia, me diagnosticó con apendicitis y me encontraba a punto de hacer peritonitis.

Según cuenta mi hermana, cuando salió del trabajo tenía una extraña sensación en el pecho, se encontraba ansiosa, pero no sabía el motivo. En su escritorio aquella sensación se volvió más fuerte, hasta que de pronto recordó mi imagen y supo que estaba en peligro.

VER TAMBIÉN: Conoce cuales son las calles bloqueadas en Pucallpa

En su instinto agarró un motocarro y se dirigió a mi casa, sabía que algo me había pasado. Cuando me encontró, estaba recontra asustada, pero asombrada, pues, había podido percibir lo que me sucedió. Fue raro, pero lo considero un milagro, no me importa lo que digan, se lo que viví

Incluso varias personas me contaron que vivieron lo mismo, es una sensación muy relevante, pues demuestra que aún le importamos. Desde ese día siempre rezo al cielo, no al Señor de los Milagros ni a la virgencita. Solo me arrodillo y miró al cielo, a donde esta nuestro Dios.

Si tengo un mensaje que decirles, es que él existe y aunque muchos perdimos la fe, solo recuerda Dios no ha muerto y nosotros no lo hemos matado. Siempre estará ahí, mientras todos guardemos las esperanzas de que algún día volverá.

JEAN VILLACREZ