Maderero cuenta que El Chullachaqui convierte a los perdidos en piedras

Cada que nos íbamos de excursión a la selva, llevábamos un balde de pintura. Marcábamos los árboles con una X como referencia para no perdernos, pues en anteriores oportunidades ya se habían desaparecido varios amigos que jamás volvimos a ver.

Lo que hacíamos no era por diversión, se trataba de nuestro trabajo que consistía en buscar árboles maderables y marcarlos para luego cortarlos. Nos metíamos tan profundo en el bosque que muchas veces perdíamos la orientación del camino.

En mi experiencia jamás imaginé desaparecerme, pero hasta que un día se me apareció el Chullachaqui, no en su forma natural, se había disfrazado de un amigo desaparecido. Estaba detrás de un árbol y me hacía señas que lo siguiera, pero me indicaba que no avise a nadie y solamente mi persona debía acercarse.

“No creerás lo que encontré, es una maravilla escondida entre la selva, una ciudad bien grande, ahí están todos, hay riquezas, mujeres. No traje a los demás porque son envidiosos, si descubren este lugar lo destruirán, así como a toda la selva”. Estaba ansioso, quería conocer ese lugar, pero mientras lo seguía empezaba a perder la orientación del camino.

Empezaba a dudar, sus caminos me inquietaban, cojeaba y la pierna herida la escondía con una hoja de plátano. “Oye tenemos que regresar, el lugar a donde me llevas está muy lejos lo más seguro es que nos hayamos perdido, oye te lo digo en serio”.

Volteó su rostro y me miró, con un gesto tan sarcástico y desapareció, entonces supe que estaba perdido, llamaba a mis amigos, pero no me escuchaban. Estaba muy lejos de ellos.

En mi instinto creía que regresaba, pero solo me alejaba más y más. De pronto en el camino encuentro varias piedras pintadas de muchos colores, formaban una fila, como un sendero, tal vez, el camino había sido creado por alguien. Me sentía feliz, guardaba esperanza de encontrar un poblado, pero el camino de las rocas parecía nunca acabar.

Pasaron cuatro horas aproximadamente cuando por fin encontré un caserío, se llamaba Shapajal, ahí me ayudaron y me consiguieron un bote. En mi regreso a Pucallpa todos me esperaban, cuando me preguntaron cómo había salido, les comenté que fue gracias a unas piedras pintadas.

Entonces me pidieron más explicaciones, no podían creerme, según relatan el Chullachaqui influyo en esto, también mencionan que las piedras en el camino solo son almas de los perdidos que, tal vez, tuvieron un final catastrófico, pero decidieron ayudarme y otorgarme un final diferente al suyo.

JEAN VILLACREZ