Los duendes existen y se esconden en la selva de Tingo María

Es una experiencia que viví hace 40 años, recuerdo que fui de paseo a Tingo María. Tenía ansias de conocer El Velo de la Novia, la cueva de las lechuzas, las piscinas naturales, en fin y otros lugares.

Me hubiese quedado más días, pero el presupuesto no me alcanzaba. Tenía las maletas hechas, cuando de pronto se me aparece el dueño del hotel, un hombre de unos 70 años, aproximadamente.

“¿Ya te vas? Pero si aún no has visto nada, Tingo María es una ciudad chica, pero aún te falta mucho por conocer. Te invito a unas de mis chacras, está a dos horas de la ciudad”.

Era muy insistente, pero tenía que regresar a Pucallpa, así que fui muy claro, no pensaba seguirlo, aunque inesperadamente me sale que aparte de su campito me regalaría todo tipo de frutas e incluso visitaríamos una quebrada con agua milagrosa.

Bueno, era mediodía y mi carro salía a las 5 de la tarde, tenía tiempo. Salimos en una furgoneta, el camino era bueno, por lo que solo demoramos una hora. Su chacra era muy abundante tenía de todo, frutas y vegetales. Junte unas cuantas y después nos fuimos a la quebrada.

Sus aguas eran muy frías, muy relajantes que llegué a quedarme dormido. Cuando desperté estaba con los pies y manos atadas, el viejo me arrastraba hacia el bosque, mientras silbaba, creí que me mataría, hasta que se detuvo y entonces aparecieron.

Eran unos duendecillos, vestidos con hojas de plátanos, no entendía de lo que hablaban, pero el anciano me dijo que tenía que atarme porque o sino jamás le creería e incluso en perdón pidió a uno de los enanos que me entregase una moneda de oro.

Después de soltarme, no dije ni una palabra, estaba anonadado, las criaturas de la selva si existen lo había vivido y visto yo mismo. Pasaron los años y aún guardo esa moneda, supe que el anciano ya murió, es muy lamentable.

Cuando fui a su hotel, ya lo atendían sus bisnietos, les pregunté acerca de los enanos, pero dijeron que jamás los habían, pero su abuelo siempre les decía que el misterio es la cosa más bonita que podemos experimentar y no hay ciencia que pueda describir esa sensación.

JEAN VILLACREZ