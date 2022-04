La Ouija no es un juego de Niños

Sostenía la mirada sobre el suelo, su cuerpo estaba presente, pero su alma deambulaba. Un grito desesperado nos alertó, se paró sobre la mesa y con una voz gruesa maldecía nuestra presencia. Estábamos asustados, no era una actitud de ella, prácticamente no era ella.

2017 un año único, mi etapa de adolescente, jamás lo olvidaré. Cursaba el cuarto grado de secundaria y mis compañeros eran muy curiosos. Se había vuelto muy popular en Youtube, se llamaba Charly, Charly.

No casi siempre funcionaba, pero lo hacíamos para divertirnos. Hasta que tal día, un alumno de un grado mayor llevó al colegio un tablero similar a la Ouija. “Si en verdad quieren sentir una experiencia paranormal deben jugar esto” sorpresivamente uno de los profesores llegó y detuvo al chico y le confisco el tablero.

Estábamos listos, pero faltaba la casa, entonces la chica tímida del salón ofreció la suya. Al llegar la hora todos estaban reunidos, teníamos nuestro tablero artesanal, empezó la anfitriona, agarró el objeto e hizo una pregunta “Sabes el día de mi muerte” a lo cual la entidad respondió “SÍ”

Al momento de iniciar su segunda pregunta el aire se volvió frío, y un grito hizo que paremos el juego, el rostro de la niña era perturbador, tenía la mirada al suelo, pero luego de un momento volvió a la normalidad.

A la mañana siguiente llegamos al colegio, hablábamos sobre lo de anoche, nos sentíamos bien, pero a excepción de la niña, volvía a tener la mirada sobre el suelo. Le tocamos el hombro para ver si estaba bien, pero no contestaba.

De pronto, un grito suyo alarmó a todos, tenía los ojos blancos y una voz tan gruesa como si no fuera suya. Arrojaba las sillas y me pedía que no se acercarán. Los profesores vinieron y trataron de calmarle hasta que lo lograron.

Los días siguientes tenía moretones en todo el cuerpo, pasaban los días y estaba más delgada. Un día no vino al colegio y así pasó una semana después nos enteramos que estaba enferma. Continuo un año de esa manera hasta que la profesora informó sobre su muerte.

El día de su entierro el padre comentó que tenía actitudes paranormales, gritaba palabras en otros idiomas y agregó que había pasado por un exorcismo. Entonces los compañeros de clase se miraban, sabían que la muerte había sido culpa nuestra.

JEAN VILLACREZ