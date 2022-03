Hombre cuenta que existe la vida después de la muerte en Yarinacocha

Me impactó muchísimo mirar a mi alrededor y ver mi cuerpo tumbado, era como si aquella escena no fuera conmigo, como ser un espectador más. De pronto un individuo bajito se me acercó, me agarro la mano y me dijo que lo siguiera, que teníamos que recorrer mis pasos, pues, según explica mi objetivo en esta tierra ya había terminado.

Todo es posible

A mis 37 años, jamás imaginé esta experiencia, trabajé en un restaurante por Yarinacocha cuando todo sucedió. Era un día normal cuando un dolor en mi pecho me dificultaba respirar, empezaba asfixiarme hasta que no aguante y me desplome, mis compañeros cuentan haberme reanimado, pero no despertaba.

Lo único que recuerdo es que vi mi cuerpo en el suelo mientras intentaban reanimarme. No quería irme, les gritaba que estaba frente a ellos, pero no me escuchaban, lloraba pidiendo una oportunidad, pero todo era silencio y mi cuerpo seguía en el suelo.

Era aterrador pensar que había muerto y que me encontraba en un espacio con demasiada soledad, hasta que una personita me agarró la mano y me dijo; sígueme, debemos recorrer tus pasos antes de irte.

Abrió la puerta de un cuarto y en ella mostraba mi pasado y así sucesivamente me indicaba mis buenas acciones como también las malas, pero al final de todo llegamos a un monte de espinas y un castillo. Dijo que el monte me devolvería la vida, pero si elegía el castillo podría tener todas las comodidades, pero ya no volvería. No lo pensé muchas veces y elegí regresar.

Mientras caminaba al monte de espinas, me dijo; “solo tienes una oportunidad dale las gracias que eres de los pocos que elige entre la vida y la muerte”. Entendí de quien se trataba.

Cuando desperté, estaba cubierto de una sábana, dijeron que había pasado unos 7 minutos aproximadamente desde que me había desplomado y que me habían dado por muerto porque no tenía pulso.

Finalmente

Después de lo vivido, me diagnosticaron Insuficiencia cardíaca y dijeron que posiblemente solo viva unos 5 años y aunque me cause temor trataré de vivir todo lo posible, aprovechando mi segunda oportunidad.

JEAN VILLACREZ