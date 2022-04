El machetero de la avenida centenario

Era de madrugada, las 2 a.m. aproximadamente. Venía de un quinceaños junto algunos amigos a bordo de un motocarro cuando a la altura del kilómetro 5, cerca al cementerio se aparece en medio de la pista un hombre con un machete.

Creíamos que era un loco, entonces nos bajamos, pero el corrió e inesperadamente se metió un salto que logró subir al muro del cementerio, se paró sobre ella y de su bolsillo saco unos dedos humanos para comérselos. Jamás lo voy a olvidar, el sujeto se reía mientras lo hacía.

En nuestra empatía por la vida humana lo seguimos, pero entonces se bajó y se adentró al cementerio. Tratamos de entrar, nos fuimos del portón para avisar al personal que un asesino se había adentrado en el lugar, pero no había nadie.

Tratamos de llamar a la policía, pero no lo hicimos porque habíamos ingerido alcohol y el cementerio es muy grande, lo más seguro es que no lo encontremos y en este caso estábamos en falta porque habíamos tomado

Estábamos a punto de irnos, lo íbamos a dejar, pero se me ocurre saltar el muro, buscarlo y atraparlo. Hoy que lo pienso, no sé si fui muy estúpido o valiente, pero si no lo hubiese hecho, tal vez, no les estaría contando está experiencia.

En fin, una vez dentro empezamos con la búsqueda, pero se veía imposible debido que no teníamos una linterna y el terreno era muy fangoso. El aire era frio, sentías que los pelos se te erizaban, de pronto escuchamos como se reía, era él.

Empezaba a correr y nosotros tras del sujeto, hasta que en un momento se paró, saco su machete y se puso un dedo en la boca, trataba de intimidarnos, pero me sentía preparado. Le íbamos a dar una golpiza, pero apareció el panteonero con su linterna y el tipo huyo y ya no pudimos atraparlo.

Después de dos semanas

Lo conté a unas cuantas personas, pero no con los policías porque no tengo pruebas más que mi propio testimonio, sin argumentos contundentes quedaríamos como locos. Esto es un caso fuerte, hablamos de canibalismo, en mis facultades no puedo hacer nada más, pero agrego para decirles que se cuiden, porque, tal vez, no hoy o mañana, pero algún día podrías ser el próximo comido.

Moraleja

Recordarles que cada cuento es creado con el fin de entretener y fomentar la lectura.

JEAN VILLACREZ